【税込】 まとめ 15000 ハンドバッグ

○アイテム

○サイズ

タテ19cm

ヨコ26cm

マチ7cm

ショルダー106〜122cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

内側に少しベタつき、汚れがございます。

外側は使用感なく美品です。

○カラー

ブラック 黒

○素材

キャンバス

レザー

金具

○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号TN226-TA-NB15-10

管理番号TN99-UK-NB11

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

