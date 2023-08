(top164)

ZANONE ザノーネ クルーネック コットンニット 46



Product information - 商品情報 -

Brand : GIORGIO ARMANI for BUGATTI(ジョルジオ アルマーニ ブガッティ)

Size : 50

Actual size : 肩幅 約 44cm × 身幅 約 52cm × 袖丈 約 67cm × 総丈 約 65cm

・平置き実寸値の為、多少の誤差が生じる場合がございます。

Model : 3YSM28 SM41Z

Design : メンズ 長袖 薄手 ニット セーター(ジョルジオアルマーニジャパン株式会社タグのお品です。)

Color : ボルドー系

Material : 毛 70% 絹 30%

Accessories : ブランドタグ

※国内正規店、購入となります。

またUSEDブランド専門店の真贋済となります。

アイテムは全て一点在庫となりますので、お早目の購入がオススメです。

【安心品質】

限定 国内正規品 BUGATTI ジョルジオアルマーニ シルク混ニット セーター

・出品してあるブランド品は全て正規品です。

・どうぞ安心してご購入ください。

【返金保証】

・万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。

【保管について】

・ペットは飼っておりませんし、タバコも吸っておりません。

Condition : 新品・未使用のお品です。

保管による擦れ・折り皺等のダメージがある場合がございます。

#GIORGIOARMANI

#BUGATTI

#ジョルジオアルマーニ

#正規品

#限定

#シルク混

#長袖

#ニット

#セーター

#ボルドー

#size50

#メンズ

#3YSM28

#SM41Z

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

