※100曲マラソンのDVDも見つかったので追加・追記しました

テニスの王子様

テニプリフェスタ

・2009【初回限定版】

・2011 in 武道館【初回限定版】

・2013【初回限定生産豪華版】

・2016〜合戦〜【特装限定版】

100曲マラソン【初回限定版】(アニメイト特典のブロマイド付)

上記まとめて5点セットになります。

全てDVDです。

2009・2011・100曲マラソンは問題なく再生されることを確認済みです。

2013・2016につきましては未開封のため再生可能か確認できていない状態となります。

同じ保存状況の3点が再生できているので大丈夫ではないかなと思いますが、万が一がございますのでご了承の上ご購入お願いします。

喫煙者・ペットなしです。

素人保管・素人検品のためご了承願います。

テニミュ The Imperial Match 氷帝学園

お値下げも多少でしたら可能です。

その他ご質問等あればお気軽にコメントください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

