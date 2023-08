エクスクルーシブなエディションの「ジッピー・ウォレット」。

エンボス加工を施したしなやかなモノグラム・アンプラント レザーに、夏らしい色合いの上品なグラデーションをプリントしました。

スリムなシルエットが特徴のアイコニックな財布です。

ファスナースタイルの開口部、複数のカードスロット、ポケット、コンパートメントを備えた巧みなデザインの内装も魅力。

ルイヴィトン LOUIS VUITTON

モノグラム アンプラント バイ ザ プール

ジッピー ウォレット クレームサフラン

お写真の追加も可能なので

気になる点あれば遠慮なくコメントくださいませ。

正規ブランド取扱ショップにて購入したもので、

ICチップのRFID確認済みです。

−−−−−−

LOUIS VUITTON

アンソリット

型番 M80402

ジッピー・ウォレット

ジャイアントモノグラム

モノグラムアンプラント

長財布 サマーコレクション

サイズ 約W19.5×H10.5×D2.5cm

カラー クレーム サフラン

素材 モノグラム・アンプラント レザー

内側:

札入れ×3

ファスナー小銭入れ×1

カードポケット×12

オープンポケット×2

−−−−−−

箱等付属品はありません。

カラー...ホワイト

財布形...長財布

#モノグラム #アンプラント #ヴィトン #ルイヴィトン #ハイブランド長財布 #ハイブランド #財布 #ゴールド #金 #白 #長財布 #黄色 #金運 #レア #2021SS #サマーコレクション #モノグラム #アンプラント #バイザプール #夏限定 #限定品 #希少品 #完売品

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

