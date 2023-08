ご覧頂き、ありがとうございます。

ジョンブル オーバーダイアンクルパンツ オリーブ Mサイズ メンズ 製品染め



ブラックレーベル クレストブリッジの生成り色のパンツです。

右後ろポケット上部にブランドラベルが付いています。

自宅保管のため、たたみしわがあります。

未使用品ですが、神経質な方はご遠慮ください。

☆商品詳細☆

○ブランド :ブラックレーベル クレストブリッジ

○状態 :未使用品

○サイズ :Mサイズ ウエスト76~79

○素材 : 本体 ポリエステル 64% レーヨン 34%

ポリウレタン 2%

別布部分 綿 100%

レザー部分 合成皮革

☆梱包について☆

自宅で用意したものを利用して梱包いたします。

☆コメント☆

□掲載写真はデジタルカメラを使用している関係上、実際の商品と色、質感等が若干異なる場合があります。

以上、ご理解をお願いいたします。

他にも多数出品中です。よろしかったらご覧になってください。

№3742

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブラックレーベルクレストブリッジ 商品の状態 新品、未使用

