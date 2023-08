【全品送料無料】 ロード RODE Wireless ワイヤレスマイクシステムセットホワイト GO PC周辺機器

RODE ロード Wireless GO ワイヤレスマイクシステムセットホワイトです。

購入して1回だけ室内使用しただけのコンディションです。

驚くほど小さく、さまざまなシチュエーションで活躍するワイヤレスマイクシステム。

送信機(TX)と受信機(RX)の重量はそれぞれわずか31gと非常に軽く、手のひらに収まるサイズです。

ラベリアマイクが内蔵された送信機はクリップオンマイクとして、または別売りのRØDEラベリアマイク製品を取り付けてベルトパックとしても使用できます。

ワイヤレスゴーは 2.4GHz デジタル通信で、鮮明で優れたサウンドを届けます。使い方はとてもシンプルで、ほんの十数秒でセットが完了します

・接続方式USB

・コネクタタイプ3.5mm端子

・対応機種カメラ

・色ブラック

・付属品ファーウィンドシールド×2、ポ ーチ、USB A-Cケーブル×2、SC2ケーブル

・ポーラーパターン全指向性

・オーディオ感度100 dB

・商品重量2.25 オンス

・商品寸法 (長さx幅x高さ)45 x 18 x 43 mm

以下がセットで付属します

----------------------------------------

・RODE Microphones Lavalier GO ラベリアマイク AUX LAVGO

・RODE ロード SC7 VideoMic Go用 3.5mm TRS-TRRSパッチケーブル タブレット対応 SC7

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

RODE ロード Wireless GO ワイヤレスマイクシステムセットホワイトです。購入して1回だけ室内使用しただけのコンディションです。驚くほど小さく、さまざまなシチュエーションで活躍するワイヤレスマイクシステム。送信機(TX)と受信機(RX)の重量はそれぞれわずか31gと非常に軽く、手のひらに収まるサイズです。ラベリアマイクが内蔵された送信機はクリップオンマイクとして、または別売りのRØDEラベリアマイク製品を取り付けてベルトパックとしても使用できます。ワイヤレスゴーは 2.4GHz デジタル通信で、鮮明で優れたサウンドを届けます。使い方はとてもシンプルで、ほんの十数秒でセットが完了します・接続方式USB・コネクタタイプ3.5mm端子・対応機種カメラ・色ブラック・付属品ファーウィンドシールド×2、ポ ーチ、USB A-Cケーブル×2、SC2ケーブル・ポーラーパターン全指向性・オーディオ感度100 dB・商品重量2.25 オンス・商品寸法 (長さx幅x高さ)45 x 18 x 43 mm以下がセットで付属します----------------------------------------・RODE Microphones Lavalier GO ラベリアマイク AUX LAVGO ・RODE ロード SC7 VideoMic Go用 3.5mm TRS-TRRSパッチケーブル タブレット対応 SC7

