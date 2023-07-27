【上品】 ルイヴィトン　ヘアゴム ヘアゴム/シュシュ

フランス購入、ルイヴィトンのヘアゴムです。

【美品】acca アッカ ★ミンククリップ★

サイズ ハート、お花共に約4.5cm

❤︎アレクサンドルドゥパリ❤︎ パピヨンモチーフ ポニー ヘアゴム ヘアアクセサリー



【24時間以内発送】コンプレックスビズ イージーコーム コーム ヘアアクセサリー

ハートとお花のモチーフがとても可愛らしいヘアゴムです(*^^*)

HERMES シュシュ マルチカラー 出産前SALE

とても珍しい陶器でできたお飾りのヘアゴムで、アップスタイルがとっても可愛くなります☆

アレクサンドルドゥパリ ヘアゴム

バッグに飾りとしてお付け頂いても可愛いです。

HERMES エルメス シュシュ クラウディア

ヒビの入ったデザインは最初からになります。

THE HAIR BAR TOKYO シングルアイシャドウポニー

使用回数は少なく、特にダメージはございませんが、数年間自宅保管しておりましたのでゴム部分は劣化が多少ございます。

1コレットマルーフ colette malouf リフレクションバタフライポニー



新作レース生え際 未カット 百合子ウィッグ

※あくまでusedとしてご理解頂ける方にお譲り致しますm(_ _)m

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フランス購入、ルイヴィトンのヘアゴムです。サイズ ハート、お花共に約4.5cmハートとお花のモチーフがとても可愛らしいヘアゴムです(*^^*)とても珍しい陶器でできたお飾りのヘアゴムで、アップスタイルがとっても可愛くなります☆バッグに飾りとしてお付け頂いても可愛いです。ヒビの入ったデザインは最初からになります。使用回数は少なく、特にダメージはございませんが、数年間自宅保管しておりましたのでゴム部分は劣化が多少ございます。※あくまでusedとしてご理解頂ける方にお譲り致しますm(_ _)m

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LOUISVUITTON シュシュ2個セット ビーマインドフルルイヴィトン ヘアゴム【美品】acca アッカ ★ミンククリップ★❤︎アレクサンドルドゥパリ❤︎ パピヨンモチーフ ポニー ヘアゴム ヘアアクセサリー