ご覧頂きありがとうございます ^_^

お値引き不可、即購入オッケーです。

新品未使用の『正規品』です!(海外並行輸入)

★不透明ビニール袋に詰め、緩衝材なしですが 丁寧に梱包し【簡易包装】で発送いたします。

************

『大学生やビジネスマンが学業も仕事も、そして遊びも両立させるためのパック』がコンセプトのアセンドシリーズです。

上品な光沢のあるヘビーナイロンツイル素材と グレゴリーには珍しい上品なデザインで カジュアルだけでなくビジネスにも対応できる使い勝手のいいリュックです。

外見はスッキリとした印象ながら、内側に豊富な収納を備えた機能的な構造です。

普段使いに最適なA4サイズ対応で、必需品や書類やをしっかり収納でき、PC/タブレット等も収納できる専用スリーブ付き。

前面上部には 柔らかい素材で保護されたポケットを装備。スマホなどのデジタルガジェットの収納に便利です。

前面下部ジップポケット内部には ペンホルダーも設けた小物を収納しやすいオーガナイザーポケットがあります。

ショルダーベルトにはGREGORY特有のしっかりとした厚みのあるEVAが使われており、重い荷物を入れても体への負担が少ないです。

背面にパッドも入っており快適な背負い心地です。

ショルダーベルトには取り外し可能な胸部ハーネスベルトが付いています。ハーネスベルトを閉めるとフィット感が増し、より重さを感じにくくなります。

上部持ち手には フレーム入りレザーが使われており、重い荷物を入れて持っても指が痛くなりにくいです。

■ブランド : GREGORY(グレゴリー)

■品名 : ASCEND GRID DAY (リュック)

アセンド グリッド デイ

■型番 : 77653-1041

■カラー : BLACK ブラック

■ 重量:約810 グラム

■サイズ : (約) 縦46 x 横 29 x マチ 14 センチ

■容量 : 18 リットル

■素材 : ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%

■生産国:ベトナム

■仕様

【外側】

ファスナーポケット×2 (中にオープンポケット×1) サイドオープンポケット×2

【内側】

オープンPCポケット×1

オープンポケット×2

メッシュファスナーポケット×1

