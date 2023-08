ザノースフェイス

アウター New Taupe ニュートープ

未使用品になります。

品番:ND91950

着丈約70cm

肩幅約46cm

身幅約52cm

袖丈約64cm

タグ付き、未使用品ですので使用感はありません。

よろしくお願い致します。

⭐︎2022122008

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

