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MoNa a.k.a Sad Girl

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ご覧頂き、ありがとうございます！「即購入OK」「値下げNG」にて、お願い申し上げます。状態はディスク、ジャケット、目立ったダメージなく良好。帯、画像の様に薄い凹みが見られます。【必ず！】自己紹介文を一読の上、気になる点がございましたら質問のほど、よろしくお願いいたします。シンガーソングライターユーチューバーYouTubeユーチューブ

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【完売】 ■[500枚限定] 根のシン アルバムCD「Roots」■YouTuber 邦楽

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