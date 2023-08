若者の大愛商品 リエス ノーカラーリバーコート ロングコート

リバー仕立てのノーカラーコートです。

レオパードコート

同素材のベルト付きです。

大きなダメージはございません。

大事な場面でしか着てないので

着用回数も少ないですし、大切にしていたコートです。

1枚目の写真では、

左側写真の形、右側写真の右のカラーです。

他サイトにも出品しておりますので

突然の取り消しやキャンセルもございます。

あらかじめご了承ください。

■ブランド:Liesse リエス

■サイズ:ワンサイズ

■平置き実寸:総丈113cm、袖丈60cm(肩から)、身幅50cm

■カラー:カーキブラウン

■素材:毛100%

(ポケット裏地キュプラ100%)

■購入価格:66,960円

カラー···ブラウン

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ウール

季節感···秋、冬

#23区

#アドーア

#ナチュラルビューティベーシック

#イエナスローブ

#スローブイエナ

#イエナ

#アダムエロペ

#ユナイテッドアローズ

#セオリー

#plage

#プラージュ

#マカフィー

#ドゥーズィエムクラス

#エンフォルド

#スピックアンドスパン

#リバーコート

#ガウンコート

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リエス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

リバー仕立てのノーカラーコートです。同素材のベルト付きです。大きなダメージはございません。大事な場面でしか着てないので着用回数も少ないですし、大切にしていたコートです。1枚目の写真では、左側写真の形、右側写真の右のカラーです。他サイトにも出品しておりますので突然の取り消しやキャンセルもございます。あらかじめご了承ください。■ブランド:Liesse リエス■サイズ:ワンサイズ■平置き実寸:総丈113cm、袖丈60cm(肩から)、身幅50cm■カラー:カーキブラウン■素材:毛100% (ポケット裏地キュプラ100%)■購入価格:66,960円カラー···ブラウン着丈···ロング柄・デザイン···無地素材···ウール季節感···秋、冬#23区#アドーア#ナチュラルビューティベーシック#イエナスローブ#スローブイエナ#イエナ#アダムエロペ #ユナイテッドアローズ#セオリー#plage#プラージュ#マカフィー #ドゥーズィエムクラス#エンフォルド#スピックアンドスパン#リバーコート#ガウンコート

