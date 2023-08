サイドプリーツはサカイの定番である

サイドプリーツはサカイの定番であるMA1スカートなどに施されていますが、キュロットパンツに施されている物はなかなか見掛けないと思います。サイズは1、サカイのパンツはサイズ感が大きい為、通常1か0を購入しています。ウエスト平置き35(×2)センチ、総丈54センチ、股下25センチです。短くも長くもなく、上品な着丈感だと思います。ベージュに白の細いストライプ柄がとても可愛いですシンプルにTシャツなどで合わせても可愛いですサカイサカイラックhelkbeamsMM6HYKETOGA

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

