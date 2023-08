⭐️フォロー割

フォローしてくださった方には商品価格より『200円引き』8000円以上の商品は『500円引き』させていただきます。購入前にコメント欄に『フォローしました』とお知らせ下さい。

⭐️おまとめ割引

おまとめ買いでさらにお値引きさせていただきますのでコメント欄にてご相談ください^_^

その他アイテムも宜しければご覧ください。

#select古着n2

⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

○商品名

○ポイント

90sナイキスウォッシュ刺繍でかロゴ中綿ナイロンジャケットの紹介です。

ふかふかの中綿のはいる深くはいるハーフジップが使い安い人気デザインの1着です。リブラインが可愛らしく裏地はキルティング仕様の良きアウターです。中々探しても出てこない1品になりますので気に入っていただいたかたはこの機会に是非。

ネイバーフッド WINDBREAKER

○ブランド

ナイキ

○状態

特に特記するようなダメージ等なくまだまだたくさん着ていただけます。

○サイズ

XL

○カラー

ブラック

○肩幅 ー

身幅 約76センチ

着丈 約76センチ

袖丈 首元から約83センチ

●購入後『24時間以内』に発送致します。

●トラブルを未然に防ぐため購入前に1度プロフィールをご確認ください。

⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

#select古着n2アウター

その他良いアウター類多数出品しております。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

