数ある商品の中からこちらの商品を

wacko maria ワコマリア chet baker アロハシャツ XL

ご覧頂きありがとうございます。

SHINYAKOZUKA "CLASSIC SHIRT" - FLOWER



Louis Vuitton デニムシャツ 草間コラボ



wacko maria 半袖シャツ L ワコマリア

☑️商品説明

supreme x TNF Trekking S/S Shirt

FTCのブリティッシュ ストライプ 半袖 オープンカラーシャツになります。

【新品】ルイジボレッリ タブカラー ドレスシャツ 39 M 白青紺

ブラック×ブルーの配色が物凄くカッコいいです。シルエットは身幅広めのボックスシルエットで、首元は開襟なのでスッキリとした印象を与えてくれます!

定価3.9万junhashimoto ジュラルミンボタン皺加工チェックシャツ 2

レーヨン混紡素材なので、ドレープ感もありつつサラッと羽織れる一枚となってます。

blurhms 22SS スタンドカラーシャツ

2回着用しただけなので、目立った汚れやダメージもなく綺麗です。

USA古着 ヴィンテージ H bar C エイチバーシー 総柄シャツ

着用画像は色違いなので、シルエットを参考にされて下さい。

新品 2021SS ドリスヴァンノッテン レンライ 半袖 シャツ 46 メンズ



総柄 シャツ



Brooks Brothers シャツ オックスフォード 6ボタン

☑️サイズ

monkey time 新品ペイズリー柄シャツ UNITEDARROWS

◾︎表記 M

READYMADE SLEEPING SHIRT バンダナ スリーピング シャツ



アイアンハート ウォバッシュウエスタンシャツ

◾︎平置き実寸

ポールスミス セットアップ 夏 半袖短パン

肩幅46cm

39 エンジニアドガーメンツ ENGENEERD GARMENTS 花柄 シャツ

身幅59cm

希少 ヴィンテージ クリスチャンディオール ストライプ柄 半袖シャツ リネン

着丈69cm

Double RL ダブルアールエル RRL デニムウエスタンシャツ

袖丈23cm

lad musician 20aw スカル フラワー ロングシャツ ヴァニタス



イタリア軍80s シャツジャケット



✦極美品✦ 80~90s ヴィンテージ Ralph Lauren シャツ

☑️カラー

stein CUPRO OPEN COLLAR S/S SHIRT 週末限定価格

ブラック/ブルー

ノースフェイスパープルレーベル パッチワークシャツ ネイビー



コムデギャルソン カラーシャツ



Supreme Plaid Flannel Shirt Black M

☑️生産国

美品 LOUIS VUITTON シルク100% 総柄 ロゴプリント 半袖シャツ

日本製

2021S/S KIDILL キディル SKOLOCT アロハシャツ 美品



USA製 ハードロックカフェ ビッグ刺繍 マイアミ ゲームシャツ ユニフォーム



アーカイブ COMME des GARCONS HOMME 半袖シャツ

☑️素材

ENGINEERED GARMENTS BANDED COLLAR SHIRT

レーヨン65%

Yohji Yamamoto POUR HOMME 22SSセルロースノーカラー

コットン35%

THE NORTH FACE DOT AIR ALOHA Men’s



おう様専用Allege standard shirt (ALSTN-SH01)



challenger シャツ アロハ

((※注意事項))

美品 別注 ロンハーマン ラルフローレン コラボ 半袖 オープンカラーシャツ



A/W ダブルタップス キルティング ダウン シャツ チェック ネル

出品商品はあくまでも古着がメインであり、人の手に渡った物であるため、多少の汚れや傷などある場合がございます。必ずご理解ある方のみご購入ください。写真に商品以外の備品がある場合は付属しません。

【極美】JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN



40'sヴィンテージ ウェスタンレーヨンシャツ



Uniform experiment レオパード ストライプ soph.

なるべく自然光の下で撮影しておりますが、素人撮影のため現物と多少色味が異なる場合がございますがご了承下さい。

TENDER CO. jacket 3



nanamica ナナミカ 長袖シャツ トップス 総柄 花柄 マルチカラー 切替



STRICT-G×PAIKAJI アロハシャツ シャア専用ザクII L

衣類は簡易的な袋に折りたたんでの発送になりますので、 たたみジワやシワはついてしまいます。ご了承いただける方のみご購入下さい。

LACOSTE クールマックスブレンド鹿の子地ストライプシャツ

また箱で発送して欲しい方は商品代金+300円にて承ります。

【超希少デザイン】ヒステリックグラマー☆総柄半袖開襟シャツ オープンカラー 美品



ヴィヴィアンウエストウッド 長袖シャツ



激レア Vintage 06s ギャルソンオムプリュス ストライプ半袖シャツ M

トラブルを防ぐため分からない事は必ず購入前にコメントいただくか、プロフィール欄をご確認ください。よろしくお願い致します。

【柄シャツ 総柄 リネン混 和柄 木製ボタン ネイビー 半袖 XL 古着】



【タグ付き】SHAREEF シャリーフ circle shirts



激レア NFL アロハシャツ XL

土日・祝日や出張の際は発送が遅れる場合がありますが、ご理解の程よろしくお願いします。

BALENCIAGA OVERsized shirt black 37 ①



コモリ シルクネル プルオーバーシャツ s03-02009 size1



mando マンドゥ 柄シャツ ピンク 3

管理No.230852

20SS テンダーロイン STAND SHT L/S SOLIDスタンド シャツ



【超希少デザイン】ヒステリックグラマー☆ヒスガール ビックロゴ 入手困難 シャツ



ポールスミス 総柄シャツ ネイビー 派手

その他にもビンテージ物、古着、スニーカー、革靴、バッグ、小物類も多数出品しておりますので、下の関連ページから気になるアイテムを探してみてください。

DAIWAPIER39 TECH NEW ANGLER OPEN FLANNEL



【新品未使用】タグ付き the north face ザノースフェイス シャツ



MAATEE&SONS マーティー & サンズ PULL OVER SHIRT

当アカウント全商品ページ

60年代ピンナップガールウールシャツ

→#Basquiatfurugiall

Powell Peralta パウエル ペラルタ アロハ シャツ ビンテージ



【Errico Formicola Napoli】エリコフォルミコラ リネン



希少 U.S.ARMY 50s ビンテージ メディカルチャイナシャツ アメリカ軍

当アカウントシャツページ

【新品】ポールスミス 花柄 半袖 アロハシャツ オレンジ Lサイズ

→#Basquiatfurugiシャツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフティーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある商品の中からこちらの商品をご覧頂きありがとうございます。☑️商品説明FTCのブリティッシュ ストライプ 半袖 オープンカラーシャツになります。ブラック×ブルーの配色が物凄くカッコいいです。シルエットは身幅広めのボックスシルエットで、首元は開襟なのでスッキリとした印象を与えてくれます!レーヨン混紡素材なので、ドレープ感もありつつサラッと羽織れる一枚となってます。2回着用しただけなので、目立った汚れやダメージもなく綺麗です。着用画像は色違いなので、シルエットを参考にされて下さい。☑️サイズ ◾︎表記 M◾︎平置き実寸肩幅46cm身幅59cm着丈69cm袖丈23cm☑️カラーブラック/ブルー☑️生産国日本製☑️素材レーヨン65%コットン35%((※注意事項))出品商品はあくまでも古着がメインであり、人の手に渡った物であるため、多少の汚れや傷などある場合がございます。必ずご理解ある方のみご購入ください。写真に商品以外の備品がある場合は付属しません。なるべく自然光の下で撮影しておりますが、素人撮影のため現物と多少色味が異なる場合がございますがご了承下さい。衣類は簡易的な袋に折りたたんでの発送になりますので、 たたみジワやシワはついてしまいます。ご了承いただける方のみご購入下さい。また箱で発送して欲しい方は商品代金+300円にて承ります。トラブルを防ぐため分からない事は必ず購入前にコメントいただくか、プロフィール欄をご確認ください。よろしくお願い致します。 土日・祝日や出張の際は発送が遅れる場合がありますが、ご理解の程よろしくお願いします。管理No.230852その他にもビンテージ物、古着、スニーカー、革靴、バッグ、小物類も多数出品しておりますので、下の関連ページから気になるアイテムを探してみてください。当アカウント全商品ページ→#Basquiatfurugiall当アカウントシャツページ→#Basquiatfurugiシャツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフティーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[大人気] ステューシー シャツ 超レア 90s 総柄 風景画 存在感◎WACKO MARIA / “FLORAL”S/S HAWAIIAN SHIRT【入手困難!!】ステューシー ✈︎ゆるだぼ 総柄 半袖シャツ 重ね着エムアンドエム M&M オープンカラーシャツ ネイビー Lサイズ 新品シルクタッチフラワープリントシャツ vintage usedsunsea サンシー リネンシャツ シャツ菅田将暉 WACKO MARIA HAWAIIAN SHIRT ドット柄【希少カラー】ワコマリア STILL SMOKIN アロハシャツ 半袖 L 紫50s arrow レーヨンギャバ 開襟シャツAFB シャツ