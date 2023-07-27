雑誌で紹介された No.228リバティ♡ムーンモス ♡ふわっとシュシュ ヘアゴム

リバティ生地を使用したふわっとしたシュシュです。

♡キラキラ黒猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫 No.856

生地をたっぷり使用していますので、ふわふわ♡っと可愛いです。

MAY様☆エスニックヘアゴム b78



【283】ハンドメイド レジン ヘアゴム ポニーフック

こちらはふつうサイズです。

No.228リバティ♡ムーンモス ♡ふわっとシュシュ



♡マリンねこちゃんズ♡ レジンヘアゴム猫 No.801

●使用生地

ブルーシェル猫ちゃんレジンヘアゴム

リバティプリント

✖️再販不可✖️トランプ ねこちゃん チャーム付き レジンヘアゴム

▶︎ムーンモス ティオレ

NO.56❤ご・は・ん❤ネコ❤持っちゃってますシリーズ❤



いっち様専用♡

チェックアンドストライプ

いっちさまお取り置き6/20~6/27まで

▶︎ドットミニヨン あずきクリーム

カエル レジンヘアゴム 夕暮れの街



☆ヘアゴム ブローチ☆♡ふんわりうさぎ♡(チャーム付)

●ふつうサイズ

同梱100円引❤️ レジンヘアゴム ♡ ウサギ うさぎ 兎 ♡ No.H4621

直径11cm前後

【No.141】向日葵・シェル レジン໒꒱·̩͙ヘアゴム 選べるパーツ

幅4cm前後

ハンドメイドヘアゴム 409



NO.111❤黒猫❤逆立ち❤ホイッ❤レジン❤ヘアゴム ブローチ

●ヘアゴムを使用しています。

【No.153】手作りワイヤードレス レジン໒꒱·̩͙ヘアゴム選べるパーツ



レジン うさぎ ヘアゴム ブローチ



♡キラキラ黒猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫 No.856

※平らにして発送しますので、軽く形を整えてからお使い下さい。

MAY様☆エスニックヘアゴム b78



【283】ハンドメイド レジン ヘアゴム ポニーフック

※ご利用のモニターによっては写真の写り方が実際の色と多少異なる場合がございます。

No.228リバティ♡ムーンモス ♡ふわっとシュシュ



♡マリンねこちゃんズ♡ レジンヘアゴム猫 No.801

※丁寧にお作りしておりますが、素人のハンドメイドですので、多少の歪みや個体差がございます。

ブルーシェル猫ちゃんレジンヘアゴム



✖️再販不可✖️トランプ ねこちゃん チャーム付き レジンヘアゴム

※ハンドメイドにご理解のある方どうぞよろしくお願い致します。

NO.56❤ご・は・ん❤ネコ❤持っちゃってますシリーズ❤



いっち様専用♡



いっちさまお取り置き6/20~6/27まで



カエル レジンヘアゴム 夕暮れの街

シュシュ

☆ヘアゴム ブローチ☆♡ふんわりうさぎ♡(チャーム付)

check＆stripe

同梱100円引❤️ レジンヘアゴム ♡ ウサギ うさぎ 兎 ♡ No.H4621

MYmama

【No.141】向日葵・シェル レジン໒꒱·̩͙ヘアゴム 選べるパーツ

別注カラー

ハンドメイドヘアゴム 409

a

NO.111❤黒猫❤逆立ち❤ホイッ❤レジン❤ヘアゴム ブローチ



【No.153】手作りワイヤードレス レジン໒꒱·̩͙ヘアゴム選べるパーツ



レジン うさぎ ヘアゴム ブローチ



♡キラキラ黒猫ちゃん♡ レジンヘアゴム猫 No.856



MAY様☆エスニックヘアゴム b78

ハンドメイド商品一覧は↓

【283】ハンドメイド レジン ヘアゴム ポニーフック

#ふわうさハンドメイド

No.228リバティ♡ムーンモス ♡ふわっとシュシュ



♡マリンねこちゃんズ♡ レジンヘアゴム猫 No.801

☑︎販売中のみ表示にチェックして、"価格順"に並び替えると見やすいです♡

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

リバティ生地を使用したふわっとしたシュシュです。生地をたっぷり使用していますので、ふわふわ♡っと可愛いです。こちらはふつうサイズです。●使用生地リバティプリント▶︎ムーンモス ティオレチェックアンドストライプ▶︎ドットミニヨン あずきクリーム●ふつうサイズ直径11cm前後幅4cm前後●ヘアゴムを使用しています。※平らにして発送しますので、軽く形を整えてからお使い下さい。※ご利用のモニターによっては写真の写り方が実際の色と多少異なる場合がございます。※丁寧にお作りしておりますが、素人のハンドメイドですので、多少の歪みや個体差がございます。※ハンドメイドにご理解のある方どうぞよろしくお願い致します。シュシュcheck＆stripeMYmama別注カラーaハンドメイド商品一覧は↓#ふわうさハンドメイド☑︎販売中のみ表示にチェックして、"価格順"に並び替えると見やすいです♡

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ブルーシェル猫ちゃんレジンヘアゴム