売れ筋ランキングも掲載中！ AEROSMITH DREAM ON Tシャツ Steven Tyler 00s Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ポップでカッコいい良デザインのTシャツです。

かすれプリントのカラーリングが抜群です。

ユニクロでも同プリントのTシャツが発売されたほど人気のプリントです。

エアロスミスファンの方もそうでない方も是非。

ボディーのカラーは黒より少しだけ薄いスミクロになります。

肩幅43

身幅50

着丈63

それなりの着用感がある古着となりますので古着やヴィンテージにご理解のある方のみよろしくお願いいたします。

スティーヴンタイラー、バンドT、ハードロック、メタル、ヒッピー、90s、古着女子、ダサカワ、アメカジ、個性派、奇抜系、菅田将暉等好きな方是非いかがでしょうか。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミュージックティー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

