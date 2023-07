かわいい新作 J.CREW ジェイクルー B-9 Type JK Waxed 裏ボア 黒 L フライトジャケット

ご覧いただきありがとうございます。

【AVIREX】アヴィレックス MA-1 中綿 ワッペン フライトジャケット L

安心してご購入いただく為に、お取り引きに関する情報をプロフィール欄に記載しておりますので、ご確認よろしくお願い致します。

当店をフォロー頂き、ご購入前にをコメント下さい。

▼商品情報

■ブランド

J.CREW / ジェイクルー

■品番

03761

■サイズ

表記SIZE : S

L〜XLサイズ相当

・平置採寸(cm)

着丈 82

身幅 59

肩幅 45

袖丈 65

※若干の誤差はご了承ください。

■カラー

ブラック

ブラウン

■素材

本体/

コットン71%

二重構造ファイバー29%

(ポリエステル76%,ポリエステル24%)

詰物/

ポリエステル100%

ライニング/

ポリエステル67%

アクリル33%

スリーブライニング/

ベンベルグ ビスコー51%

コットン49%

■生産国

中国製

■定価

約33000円(税込)

■特徴

90s

B-9

フライトジャケット

Waxed Fabric

ワックスド・ファブリック

Thermore

サーモア

フード

ドローコード

フルジップ

ダブルスライダー

サイドポケット

両胸内ポケット

ウエストバンド

ニットカフ

裏ボア

■状態

使用感が少ない状態良好のUSED品

▲注意事項

細かな汚れや着用感がある場合がございます。

古着にご理解のない方、神経質な方はお控えくださいませ。

気になる点がございましたら、コメントお願いします。

#古着屋オールドチャック:J.CREW

#古着屋オールドチャック:アウター

#古着屋オールドチャック:アウトドア

#古着屋オールドチャック:ヴィンテージ

管理No.2211006

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジェイクルー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

