シワ加工が目を惹く個性的なY's(ワイズ)のジャケットを出品します♥︎裾は折り返して着用いただけるお洒落なデザインです。ストレッチの効いた素材ですのでとても着やすく、お色も黒色で合わせやすい商品ですので末長くご愛用いただけます。【Size】2 着丈 85cm[バックスリット 21cm] 身幅 49cm 袖丈 65cm ※左右ポケットあり ※平置き採寸です ※若干の誤差はお許しください【Color】 Black ブラック 黒色【素材】 ポリエステル 100% 別布 毛 80%, アンゴラ 10%, ナイロン 10%■MADE IN JAPAN■2度短時間着用、美品です■付属品 : タグ、ボタンあり♥︎ご不明点がございましたらご質問ください。よろしくお願いします。♥︎他にも多数出品しておりますので、よろしければご閲覧くださいませ。☞ 他サイトにも出品しておりますので急に削除する場合がございます事をご了承くださいませ♡yohji yamamoto ヨウジヤマモトB yohji yamamotoyohji yamamoto hommeyohji yamamoto femmeY-3y's ワイズCOMME des GARCONS コムデギャルソンCOMME des GARCONS HOMME PLUSJUNYA WATANABEイッセイミヤケ rick owensmaison margiela メゾンマルジェラ MM6ZUCCA ズッカセットアップ ジャケットアウター羽織り 上着シワ加工パンツ

