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【予約】 ヴァリアブルアクション 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN AN-21 凰呀 模型/プラモデル

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PG ユニコーンガンダム3号機 フェネクスNTver. LED組込み済み素組み
ヴァリアブルアクション 新世紀GPX サイバーフォーミュラSIN AN-21 凰呀 DX-SET -Livery Edition-です。
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2022年νアスラーダに勝利し、悲願のワールドチャンピオンになった凰呀を、忠実に再現しています。以前のDX-SETと比べてカラーリングは一しスポンサーマークも新たに着いて-Livery Edition-として復活です！
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どうぞよろしくお願いいたします。

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商品の状態新品、未使用

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【予約】 ヴァリアブルアクション 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN AN-21 凰呀 模型/プラモデル

45分钟前

【予約】 ヴァリアブルアクション 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN AN-21 凰呀 模型/プラモデル

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