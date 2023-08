ブランド ballaholic × Sb × F.A.T.

ballaholic×Sb×FATのトリプルコラボによるトラックパンツ。ハリ感のあるストレッチツイルと、しなやかなT/Rストライプ素材を使用し、膝下をスッキリさせたシルエットは幅広いコーディネートで楽しめるアイテム。裾にファスナーを設けることで、ボリュームに変化を付けたり、スニーカーを履いたまま着用することも可能に。ポケット下のロゴ刺繍とバックのコラボネームがシンプルな中にさり気なく主張してくれる。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ボーラホリック 商品の状態 新品、未使用

ブランド ballaholic × Sb × F.A.T. 商品 BALLATRACKカラー NAVY ネイビー 紺サイズSKINNY Lサイズ (ウエスト80-108 渡り幅41,5 股上33 股下65,5 裾幅14,5-20,5)cm定価 25300円状態 新品未使用品 納品書付購入先 F.A.T ONLINE ballaholic×Sb×FATのトリプルコラボによるトラックパンツ。ハリ感のあるストレッチツイルと、しなやかなT/Rストライプ素材を使用し、膝下をスッキリさせたシルエットは幅広いコーディネートで楽しめるアイテム。裾にファスナーを設けることで、ボリュームに変化を付けたり、スニーカーを履いたまま着用することも可能に。ポケット下のロゴ刺繍とバックのコラボネームがシンプルな中にさり気なく主張してくれる。ボラーホリックPICK UP PLAYGROUNDプロダクトスラムダンクslam dunk桜木花道ボーラホリックSOMECITYエアフォース1#カイリー5エジプト #ナイキスポンジボブ #スポンジボブ #スポンジボブtシャツ#カイリー4 #PEAK #ワイノット#ウェストブルック #コービー#コービーブライアント#zoombbnxt #ズームbbnxtNBA #AKTR #arch #k1x #バスケ #バスケットボール #クレイトンプソン #ナイキ #adidas #カリー #カイリー #コービー #レブロン #バッシュ #jordan♯ポールballaholic ボーラホリック somecity サムシティ NIKE ナイキ adidas アディダス asics アシックスJORDAN ジョーダンAKTR NIKE jordan AND ONE blhlc kobe ジョーダン applebum ラファイエット ノースフェイス backchannel バックチャンネル シャツ キャップ アップルバム jordan 23 アクター バスケ ナイキ アディダス ヤニス アデトクンボナイキ スニーカーkyrie KDLEBRONCURRYAIRJORDANAJジョーダンbasketballsbヒーローズ ユッケ TAKA Kobe5 Protro

