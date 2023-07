【即納&大特価】 crassy+ BRUNO 　ブルーノ　クラッシー　黒 オーバルホットプレート 調理器具

BRUNO crassy+ (ブルーノ クラッシー)

BRUNO crassy+ (ブルーノ クラッシー)オーバルホットプレート ブラック型番BOE053-BK定価18,700円(税込)新品未使用品です。2023年3月にいただきましたが、我が家では使う予定がない為、新品未使用の状態でお譲りいたします。撮影のため上段のみ開封しました。部品はビニール袋から出していません。●以下の備考に(説明書にも)記載がありますが、フタの取っ手が最初は内側に付いているので、外側に取り付け直しが必要です。------------------------------------------公式 HP(BRUNOオンライン)よりSPEC仕様サイズW390mm×H150mm×D260mm本体サイズは平面プレート・フタ使用時、電源コード含む、コード長:約1.8m・平面プレート:W315×H33×D235mm 容量:約1.5L・深鍋:W385×H63×D249mm 容量:約2LパッケージサイズW407mm×H188mm×D282mm重量約2800g素材・成分本体:スチール/フェノール樹脂平面プレート・たこ焼きプレート:アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)深鍋:アルミニウム合金(内面セラミックコート、外面ふっ素樹脂塗膜加工)くず受けトレイ:スチールプレート取り替え用ハンドル:ステンレス鋼生産国中国型番BOE053-BK機能プレート取り替え式、温度調節、くず受けトレイ電源AC100V定格消費電力:1,200W付属品平面プレート、たこ焼きプレート、深鍋、プレート取り替え用ハンドル×2、シリコンマット、マグネット式脱着電源コードブランドBRUNO備考※【オーバルホットプレート】には平面プレート・たこ焼きプレート・深鍋が付属しています。※工場出荷時にはフタの取っ手が内側に取りつけてあります。ネジをはずし外側に取りつけ直してください。※サイズの都合上、他の商品とのおまとめラッピングは承りかねます。※この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

