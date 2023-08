プロフ欄必読お願い致します!

JO1 アクスタ コンプセット

お得情報を掲載しております^^

BTS公式ムードランプ・ボストンバックSET



望様専用@うちわ文字オーダーページ

ご覧頂きありがとうございます。

fromis_9 ナギョン WEGO withdrama 対面サイン会 トレカ

こちらの商品は全て印刷での作成になります。

NMB48 直筆生写真 二瓶愛美 リクアワ

反射の恐れがない為、会場内での使用も可能です○

文字パネル オーダーうちわ 連結うちわ文字パネル 団扇文字 うちわ文字

オーダーテンプレートはこちらのページ・専用ページのどちらかに提示して頂ければどちらでも構いません○

MOCA様◎専用



BTS テテ HYBE INSIGHT RECODEの衣装ミニバッグ

最後に》

佐野晶哉 Aぇ! group ちびぬい あけおめ

うちわ文字作成を始めたばかりで実績はありませんが、その分1つ1つのオーダーに丁寧に対応いたします!

ジューシーハニー juicy honey PLUS #17 新品未開封 3box

なにかご不明な点・ご不安な点等ありましたら気軽にコメントお願いします!

イジュンギ 写真集 沖縄 レア 美品



値下げ不可★ レア 銀テ 名古屋限定 JUMP DOME 落下物 しゃちほこ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

オードリーヘップバーン Audrey Hepburn 直筆サイン入り写真

オーダーはこちらをコピペしてお使い下さい!

齋藤樹愛羅 直筆サイン入り生写真 2022June



齊藤京子 日向坂46 7コンプ+1セミコンプ

【オーダーシート】

アクスタ サマパラ 阿部亮平

○サイズ

滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie〈初回盤・通常盤2枚セット〉

○台紙(画用紙or厚紙):

団扇屋さん 団扇素材 つや紙 蛍光ペーパー 30×30cm

○メイン文字 :

&team トレカ

↳色・柄 :

ムビナナ アイナナ アイドリッシュセブン ペンライト

○キャッチフレーズ :

三上悠亜10th写真集『your selection』豪華初回限定版

↳色・柄 :

ENHYPEN MANIFESTO ZIP-UP HOODIE フーディ

○文字フォント(①~⑫) :

SEVENTEEN セブチ ジョシュア トレカ HARU

○文字幅(A~C) :

Lilかんさい ちびぬいセット 嶋崎斗亜 西村拓哉 大西風雅

○敬称(くん・さん・ぴょん等) :

ZERO BASE ONE ZB1 ジャンハオ KCON トレカ

※敬称のお色は基本キャッチフレーズと同じ

- ̗̀ SEVENTEEN うちわ文字 ̖́-

○ふちどり色・柄 :

センラ チェキ サイン入り

○装飾(①~④その他) :

佐久間大介 アクスタ4種+すのチルキーホルダー

↳色・柄 :

King & Prince 高橋海人 うちわ フォトセット クリアファイル

○装飾位置(①~④) :

Lilかんさい アクスタセット

○完成品の記載(可能or不可) :

2021 BTSシーグリ

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

★☆★さま専用

○配送・納期オプション(お急ぎ作成・厚紙補強) :

SnowMan 目黒蓮 SummerParadise2018 アクリルスタンド

○希望納期日(手元に欲しい最遅日) :

Hey! Say! JUMP CD 87枚 + ライブグッズ

○その他ご質問・ご要望 :

【新品未開封】SUGA ギターピックネックレス シルバー



岬なこ となりになこ 缶バッジ ステッカー



ジャニーズWEST 小瀧望 団扇



小田様専用。

連結文字パネル うちわ文字 連結うちわ

SUPER JUNIOR-M ミニカレンダーセット

すとぷり 莉犬くん 莉犬 ころん ころんくん さとみ さとみくん るぅと るぅとくん ジェル ジェルくん ななもり なーくん プロジェクトセカイ プロセカ 暁山瑞希 宵崎奏 初音ミク 東雲絵名 青柳冬弥 東雲彰人 鳳えむ 白石杏 天馬司 朝比奈まふゆ 神代類 天馬咲希 草薙寧々 桐谷遥 日野森志歩 IDOLiSH7 アイドリッシュセブン アイナナ あんさんぶるスターズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

プロフ欄必読お願い致します!お得情報を掲載しております^^ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品は全て印刷での作成になります。反射の恐れがない為、会場内での使用も可能です○オーダーテンプレートはこちらのページ・専用ページのどちらかに提示して頂ければどちらでも構いません○最後に》うちわ文字作成を始めたばかりで実績はありませんが、その分1つ1つのオーダーに丁寧に対応いたします!なにかご不明な点・ご不安な点等ありましたら気軽にコメントお願いします!━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━オーダーはこちらをコピペしてお使い下さい!【オーダーシート】○サイズ○台紙(画用紙or厚紙):○メイン文字 : ↳色・柄 :○キャッチフレーズ : ↳色・柄 :○文字フォント(①~⑫) :○文字幅(A~C) :○敬称(くん・さん・ぴょん等) : ※敬称のお色は基本キャッチフレーズと同じ○ふちどり色・柄 :○装飾(①~④その他) : ↳色・柄 :○装飾位置(①~④) :○完成品の記載(可能or不可) :┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈○配送・納期オプション(お急ぎ作成・厚紙補強) :○希望納期日(手元に欲しい最遅日) :○その他ご質問・ご要望 :連結文字パネル うちわ文字 連結うちわすとぷり 莉犬くん 莉犬 ころん ころんくん さとみ さとみくん るぅと るぅとくん ジェル ジェルくん ななもり なーくん プロジェクトセカイ プロセカ 暁山瑞希 宵崎奏 初音ミク 東雲絵名 青柳冬弥 東雲彰人 鳳えむ 白石杏 天馬司 朝比奈まふゆ 神代類 天馬咲希 草薙寧々 桐谷遥 日野森志歩 IDOLiSH7 アイドリッシュセブン アイナナ あんさんぶるスターズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【King&Prince】告知ポスター2枚セット楽天ガールズ らんらん 籃籃 藍藍 Lan Lan WBC 抱き枕SixTONES サマパラ アクスタ浮所飛貴 うちわ アクリルスタンド 公式写真Aぇ! group 末澤誠也 グッズラブライブサンシャイン Aqours Live BluRay 6個セットリトグリ 直筆 サイン入りチェキ菅井友香 タオル セット三代目2セットまとめて!NEWS STORY グッズ まとめ売り 10点セット