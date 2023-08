カラー...レッド

柄・デザイン...無地

季節感...春, 秋, 冬

数年前にTATRASのサンプル品で購入。

かわいくて購入しましたが着ないまま保管していました。フチが黒でオシャレなベストです。

平置きサイズ

肩幅約35センチ

身幅約40センチ

ウエスト部分約38センチ

着丈約55センチ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タトラス 商品の状態 新品、未使用

