何でも揃う クラスターバングル &ピアス　2点セット ピアス

期間限定値下げ

07 ハンドメイドピアス 手染めビーズ りっちゃん様専用追加



【487】ガラス ブラウン ドロップ ピアス フープ イヤリング ハンドメイド

¥29,990-→¥28,000-

クラスターバングル &ピアス 2点セット



陶器風 大理石 花柄 塗装 ペイント ビーズ 立体 楕円形 大ぶり ピアス

❤︎耳元でゆらゆら揺れるタイプのクラスターピアス

ハンドメイドピアス 136



no.683 ピンク 華ビジューピアス イヤリング 和風 成人式 浴衣 振袖

ナバホ族

夏色天然石etc.ロングピアス

Cluster Turquoise Earrings

15 ハンドメイドピアス 手染めビーズ sumire様 キャンセル

Indianジュエリー

No.372 革タグピアス☆イヤリング



香水瓶 グラデーション 手染め ペイント 塗装 ビーズ 大ぶり ピアス

クラスターターコイズピアス

i- 14kgf アイオライト&mix ピアス イヤリング.。.:*♡

size(縦)：約2cm

no.3431 ミルフィオリガラス フォシルコーラル ヘマタイト 天然石ピアス

size(横)：約2cm

揺れるピアス マジカルフラワー❀ポストピアス ライトアメジスト No.1649

刻印有り(LN・sterling)

いずみゆ様 おまとめ①



＊リリ様＊ツートンカラーリトルウッズレジン ピアス

素材：sterling silver ・turquoise

ネイルチップ＆ピアスセット 476



手染めペイントピアス 502

❤︎インディアンジュエリー

【新品】k18 デザインピアス 地金

ナバホ族・クラスターバングル

≪1726 ブルー≫再販 ハンドメイドビーズピアス 200円



no.693 ピンク 紫陽花ビジューピアス イヤリング 和風 浴衣 紫陽花

手首周り 19㎝

A様♡⃛新作♡⃛菱形ボタニカル南国アクセサリー♡⃛

調節可能

chocolate campbell イヤリング Doohoop



ハンドメイドピアス3228

artist：RW(刻印有り)

薔薇ビジューとリトルウッズのころっとハート ピアス/イヤリング✩.*˚

素材：sterling silver ・turquoise

4月限定品 桜ピンク色 淡水バロックパール花びらパールピアスC



SALE品☆ぽてかわ親子ワンコ・ピアス☆イヤリング・チャーム変更可能

ターコイズ一箇所欠けあり

Tigerママ様 ご専用確認ページ



makisakuちゃん♡

2点セット販売

Ｇちゃん様専用✧14kgf

値下げ不可

#984C アンティーク フラワー ボタン ハンドメイド ピアス イヤリング



02 ハンドメイドピアス 手染めビーズ Pinktabby様専用追加



07 ハンドメイドピアス 手染めビーズ りっちゃん様専用追加

Ron Herman

【487】ガラス ブラウン ドロップ ピアス フープ イヤリング ハンドメイド

ロンハーマン

クラスターバングル &ピアス 2点セット

Harpo

陶器風 大理石 花柄 塗装 ペイント ビーズ 立体 楕円形 大ぶり ピアス

クラスターターコイズ

ハンドメイドピアス 136

クラスターピアス

no.683 ピンク 華ビジューピアス イヤリング 和風 成人式 浴衣 振袖

クラスターバングル

夏色天然石etc.ロングピアス

turquoise

15 ハンドメイドピアス 手染めビーズ sumire様 キャンセル

ターコイズ

No.372 革タグピアス☆イヤリング

ナバホ族

香水瓶 グラデーション 手染め ペイント 塗装 ビーズ 大ぶり ピアス

ズニ族

i- 14kgf アイオライト&mix ピアス イヤリング.。.:*♡

ホピ族

no.3431 ミルフィオリガラス フォシルコーラル ヘマタイト 天然石ピアス

サンシャインリーブス

揺れるピアス マジカルフラワー❀ポストピアス ライトアメジスト No.1649

ゼイタビゲイ

いずみゆ様 おまとめ①

Leander Nez

＊リリ様＊ツートンカラーリトルウッズレジン ピアス

Leslie Nez

ネイルチップ＆ピアスセット 476

キャドマン

手染めペイントピアス 502



【新品】k18 デザインピアス 地金



≪1726 ブルー≫再販 ハンドメイドビーズピアス 200円



no.693 ピンク 紫陽花ビジューピアス イヤリング 和風 浴衣 紫陽花

カラー···ブルー

A様♡⃛新作♡⃛菱形ボタニカル南国アクセサリー♡⃛

素材···シルバー類、天然石

chocolate campbell イヤリング Doohoop

モチーフ···フラワー、花

ハンドメイドピアス3228

形状···フック、チェーン

薔薇ビジューとリトルウッズのころっとハート ピアス/イヤリング✩.*˚

タイプ···両耳用

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

期間限定値下げ¥29,990-→¥28,000-❤︎耳元でゆらゆら揺れるタイプのクラスターピアスナバホ族Cluster Turquoise EarringsIndianジュエリークラスターターコイズピアスsize(縦)：約2cmsize(横)：約2cm刻印有り(LN・sterling)素材：sterling silver ・turquoise❤︎インディアンジュエリーナバホ族・クラスターバングル手首周り 19㎝調節可能artist：RW(刻印有り)素材：sterling silver ・turquoiseターコイズ一箇所欠けあり2点セット販売値下げ不可Ron HermanロンハーマンHarpoクラスターターコイズクラスターピアスクラスターバングルturquoiseターコイズナバホ族ズニ族ホピ族サンシャインリーブスゼイタビゲイLeander NezLeslie Nezキャドマンカラー···ブルー素材···シルバー類、天然石モチーフ···フラワー、花形状···フック、チェーンタイプ···両耳用

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

4月限定品 桜ピンク色 淡水バロックパール花びらパールピアスCSALE品☆ぽてかわ親子ワンコ・ピアス☆イヤリング・チャーム変更可能Tigerママ様 ご専用確認ページmakisakuちゃん♡