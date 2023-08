【超安い】 COLLEGE-PULL PK-GRANDE ADESIVO （BLACK） パーカー

STEALTH STELL'A/ステルスステラ

サイズ1(詳細は画像をご確認ください。)

カラー→ブラック/黒

新品・タグ付き

L'Arc〜en〜Ciel(ラルクアンシエル)のリーダーTETSUYAさんのブランドSTEALTH STELL’Aでは定番となっている甘目に撚られたコットンスウェットパーカー。

スウェットらしからぬとろみのある素材は

裏面裏毛の起毛が極上の着心地を生み出している。

ブランドロゴをボックスに組み合わせた新規デザインを前身頃にプリントし、

スウェットのカジュアルさを引き立てている。

特徴的な生地の切り替えは身頃から袖までを

1枚のヨークに見立てた独自のパターンを採用。

素材を裏返すことで配色を作り出しているが、

着用すると襟周りの横に走る切り替えと

袖の縦に落ちる切り替えの立体的なデザインを最小限の切り替えで作り出している。

最小限の切り替えによってスウェットの持つ着心地の良さや耐性を確保しつつ、

通常のスウェットでは持ち合わせないデザイン性の高さを持たせた渾身の一着。

マリリン モンローの残した

“Everyone’s a star and deserves the light to twinkle”より、

印象的な一文をプリント。

フードのドローコード先はシリコンコーティングを施し配色に。

カジュアルさにスポーツスタイルを加えている。

左胸の肩のヨーク切り替え部にロゴタブを配し、

ヨークの切り替えをより引き立たせている。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

