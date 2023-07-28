2022年春の SSD搭載 NEC VersaPro VH i7 13.3型　マウス付き ノートPC

★★新品の折り畳み式無線マウスお付けすることにしました。

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＊ACアダプタは、１９V 付属

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＊キーボードに使用感もなく、全体的に傷は、少ないほうです。

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＊ACアダプタの差込が四角口のため変換コネクタお付けします。

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＊システムの保護より、システムの復元を作成しておりますので、

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細かい傷や汚れあります。

Apple MacBook Air Retina A1932 2019

状態は写真で確認お願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★★新品の折り畳み式無線マウスお付けすることにしました。WIN11Hp/Core i7 /メモリ8.0G /SSD240G /無線LAN内臓★ Win11 Hp 64 bit （マイクロソフト正規認証）このパソコンには、ウイルスソフトwindows defenderがインストールされています。★ Microsoft OFFICE Pro 2010（インストール済み）★ メモリ8.0G ★SSD 240G ★ DVD スーパーマルチ★ CPU Core i7 3687U 2.1GHz ★無線LANでWiFi接続OK（内蔵）HDMI・USB2.3 SD★ 13.3型ワイドスーパーファインLED 発色・発光良好です。＊DVD書き込み・DVD鑑賞ソフト・ アプリ（LINE・YouTube フォトギャラリー・ムービーメーカー）＊WIN8のコアシールあり＊WiFi接続にてネット閲覧確認済。＊バッテリーに充電しての起動は可能ですが、稼働時間は未測定。＊ACアダプタは、１９V 付属＊キーボードに使用感もなく、全体的に傷は、少ないほうです。＊ACアダプタの差込が四角口のため変換コネクタお付けします。＊システムの保護より、システムの復元を作成しておりますので、 パソコンの不具合等が発生した場合は、復元することによりお渡 しした状態に戻すことが出来ます。＊Win11にアップグレードしました。最新に更新しています。 サクサク動作しています。 細かい傷や汚れあります。 状態は写真で確認お願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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