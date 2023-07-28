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2022年春の SSD搭載 NEC VersaPro VH i7 13.3型　マウス付き ノートPC

商品の説明

★★新品の折り畳み式無線マウスお付けすることにしました。
LAVIE Direct NS(PC-GN23NVFGF) Windows 10

622 MacBook Pro 15 i7◆16GB◆SSD256GB◆15.4
WIN11Hp/Core i7 /メモリ8.0G /SSD240G /無線LAN内臓
☆K☆Y☆様　専用
★ Win11 Hp 64 bit （マイクロソフト正規認証）
EPSON Endeavor NJ4300 第8世代Ci5 フルHD カメラ付き
このパソコンには、ウイルスソフトwindows defenderが
Macbook Pro 64GB 1TB AMD Radeon Pro 5500
インストールされています。
ノートパソコン15.6インチ　Windows11 8GB + 128GB
★ Microsoft　OFFICE Pro 2010（インストール済み）
☆美品☆ NEC Versa VH-4 Core i5 office
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FUJITSU ノートパソコン　SSD 128GB✨爆速SSD✨設定済✨良品
★SSD 240G　
TOSHIBAノートパソコンWindows11新品 SSD512GBメモリ8GB
★ DVD　スーパーマルチ
9日まで! 573）Apple MacBook Air 13インチ 2019
★ CPU Core i7 3687U 2.1GHz
HP ZBOOK i7 Quadro搭載 メモリ32GB NVMe1.0TB
★無線LANでWiFi接続OK（内蔵）HDMI・USB2.3　SD
格安動作品！ MacBook pro 13インチ 2017
★ 13.3型ワイドスーパーファインLED　発色・発光良好です。
ハイスペック/i7/新品SSD1000GB/16GB/№429
＊DVD書き込み・DVD鑑賞ソフト・
ThinkBook 14　N140HCA-EAE　レノボ純正液晶パネル
アプリ（LINE・YouTube フォトギャラリー・ムービーメーカー）
動画編集用 Mouse ノートパソコン MB-K700XN-M2SH5
＊WIN8のコアシールあり
HP ProBook 450 / i5 メモリ16/SSD256office付
＊WiFi接続にてネット閲覧確認済。
Lenovo ThinkPad T14s Gen2 i7 32G 512G #3
＊バッテリーに充電しての起動は可能ですが、稼働時間は未測定。
【極美品】dynabook B65/DN 8世代i5 Office 爆速1TB
＊ACアダプタは、１９V　 付属
MacBook Air 13インチ　2020年モデル
＊キーボードに使用感もなく、全体的に傷は、少ないほうです。
SONY VAIO タッチパネル 13.3インチ (第 4 世代)
＊ACアダプタの差込が四角口のため変換コネクタお付けします。
Asus TUF Gaming A15 FA506IH-R7G1650
＊システムの保護より、システムの復元を作成しておりますので、
【週末値下中】MacBook Pro 13インチ 128GB 2017年
パソコンの不具合等が発生した場合は、復元することによりお渡
東芝 Windows11 新品SSD メモリ8GB Webカメラ ノートパソコン
しした状態に戻すことが出来ます。
Microsoft Surface Go3 Windows 11 Home
＊Win11にアップグレードしました。最新に更新しています。
ホワイト色富士通/テレワーク可能/SSD256G/WIN11/動画編集/オフィス
　サクサク動作しています。
yk6871様専用

ぼるぶ様専用　Mac Book pro 16インチ A2141
細かい傷や汚れあります。
Apple MacBook Air Retina A1932 2019
状態は写真で確認お願いいたします。

【NEC Lavie】すぐ使えるカメラ付きノートパソコン✨大容量✨学習テレワーク

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商品の状態目立った傷や汚れなし

ASUSZenBookDuo ux481FL-HJ122T

［なつ様専用］Dell Inspiron 15 3511 Core i7

【すぐ使える✨Core i3】NECノートパソコン✨Windows10③22

Spectre x360 Convertible 13 プロフェッショナルモデル

ぬAた様専用　高性能ノートパソコン本体 シルバー ssd webカメラ付き

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ジャンク 超軽薄,i7,爆速SSD NEC LaVie Z LZ750/NSB

Asus ROG Flow x16 (2022)

【美品】Mac Book Air M1/8GB/256GB
★★新品の折り畳み式無線マウスお付けすることにしました。WIN11Hp/Core i7 /メモリ8.0G /SSD240G /無線LAN内臓★ Win11 Hp 64 bit （マイクロソフト正規認証）このパソコンには、ウイルスソフトwindows defenderがインストールされています。★ Microsoft　OFFICE Pro 2010（インストール済み）★ メモリ8.0G　★SSD 240G　★ DVD　スーパーマルチ★ CPU Core i7 3687U 2.1GHz ★無線LANでWiFi接続OK（内蔵）HDMI・USB2.3　SD★ 13.3型ワイドスーパーファインLED　発色・発光良好です。＊DVD書き込み・DVD鑑賞ソフト・ アプリ（LINE・YouTube フォトギャラリー・ムービーメーカー）＊WIN8のコアシールあり＊WiFi接続にてネット閲覧確認済。＊バッテリーに充電しての起動は可能ですが、稼働時間は未測定。＊ACアダプタは、１９V　 付属＊キーボードに使用感もなく、全体的に傷は、少ないほうです。＊ACアダプタの差込が四角口のため変換コネクタお付けします。＊システムの保護より、システムの復元を作成しておりますので、 パソコンの不具合等が発生した場合は、復元することによりお渡 しした状態に戻すことが出来ます。＊Win11にアップグレードしました。最新に更新しています。 　サクサク動作しています。 細かい傷や汚れあります。 状態は写真で確認お願いいたします。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

2022年春の SSD搭載 NEC VersaPro VH i7 13.3型　マウス付き ノートPC

42分钟前

2022年春の SSD搭載 NEC VersaPro VH i7 13.3型　マウス付き ノートPC

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NEC VersaPro UltraLite タイプVH VKA10/H メモリ4GB SSD128GB Windows10-Pro コアm3-7Y30(1.00GHz)搭載 Bluetooth 無線LAN WPS Office付き IPS液晶 フルHD液晶12.5型 NEC バーサプロ


NEC VersaPro UltraLite タイプVH VKA10/H メモリ4GB SSD128GB Windows10-Pro コアm3-7Y30(1.00GHz)搭載 Bluetooth 無線LAN WPS Office付き IPS液晶 フルHD液晶12.5型 NEC バーサプロ

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