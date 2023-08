数ある商品の中からご覧いただき有難う御座います(*ᴗˬᴗ)

希少 501 W36 赤耳 66 Levi’s リーバイス 実物 ビンテージ



DIESEL THAVAR

発送はなるべく即日対応させて頂きます!

本物 ビンテージ リーバイス 505 黒カンヌキ タロン42

値下げ交渉に関しましては金額の提示をよろしくお願いします!

フレアデニム アクネ



クッシュマン シアーズローバックスモデル

ーーーーー*☼*ーーーーー*☼*ーーーーー

THE FLAT HEAD ザ フラット ヘッド LOT 3001 デニムパンツ



世界802本限定 リーバイス501、150周年記念JAPAN モデル W36

商品名 : デニム

新品未使用 タグ付 DIESEL D-AMNY-X スキニー ストレッチ 28



Dior homme by Hedi Sliman ストレッチスキニー 28

ブランド名 : 絡繰魂

ブートレガーズ 601xx 新品未使用 フラッシャー付



【極美品】90s LEVI'S 551ZXX USA製 デニムパンツ 刻印555

ーーーーー*☼*ーーーーー*☼*ーーーーー

DIESEL JOGG JEANS ジョグ ジーンズ PANTALONI



サムライジーンズ W30 S511XX 19oz

【商品詳細】

希少 美品 キャピタル KAPITAL ジーンズ BHD&CO サスペンダー売切



corteiz c-star denim jeans 30x32インチ

●サイズ

CIVARIZE【シヴァーライズ】 コーティングストレッチデニムスキニーパンツ

☆ 32 表記です。( 日本サイズメンズ M or L 程。詳細は実寸をご参照ください。)

Burberry ジーンズパンツ



THE BLUEST OVERALLS 近藤様専用

●実寸 (平置き)

Supreme Coogi Baggy Jean Blue 32

ウエスト・・・約41cm(82cm)

デニム 上下セット 色11 作業着 アイズフロンティア 【7010 7012】

総丈・・・約112cm

超激レアドルチェ&ガッバーナ FOREVERスタッズ ダメージ加工デニム 44

(素人採寸の為、誤差についてはご容赦下さいませ。)

リーバイス シルバータブ USA製 バギーパンツ 90’s W31 7067



名作 DSQUARED2 BIG BROTHER'S JEAN

●状態

りひを様専用

多少の使用感はありますがとても良いです!

【EDWIN】エドウィン フレア ベルボトムデニム 646 684

これからも長く履いていただけると思います!

DSQUARED2 skater ディースクエアード スケーター ビッグタグ



90s USA製 リーバイスLevi's 501 デニムパンツジーンズ S19.



Levi’s(リーバイス)501ヴィンテージ トップボタン刻印552



ヴィトンホワイトパンツ

【ご注意】

vintage古着 70s リーバイス646フレアデニムパンツ



リーバイス 501xx 復刻

・古着にご理解の無い方、状態に特に敏感な方のご購入はご遠慮下さい。

56design×EDWIN Collab 3D FIT COOL DENIM



メゾンマルジェラ レザー切り替えデニム

・反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。

トゥルーレリジョン JOEY BIGT スワロフスキーボタン デニムパンツ 濃紺



【古着】 BIG JOHN ビッグジョン フレアパンツ ベルボトム 紺色 復刻

・イメージと違ったなどの理由での返品はお受けできませんのでご了承ください。

TRUE RERIGION デニムパンツRICKY SUPER T W31



45R ヴィンテージデニム インディゴ

・サイズの大幅な記載間違い以外のサイズが合わなかったなどの評価下げはご遠慮ください。

DENHAM デンハム クロスバック コラボ W32



MCM JEANSエムシー(エムジーンズ) パンツno74



リーバイス 501



SWRVE slim fit jeans メンズズボン〜値下げ中〜

他にも

ジュンヤワタナベ マン リーバイス Wネーム 501 リメイクデニム パンツ

リーバイス ヌーディージーンズ EVISUジーンズ ラングラー ダブルアールエル ヤヌーク GAP A.P.C 桃太郎ジーンズ KURO EDWIN DIESEL Lee JACOB COHЁN KIDILL

JieDa デニム サルエルスキニー ダメージ加工 ブラック黒 ジエダ

などの商品を出品予定!

リーバイス501 BIGE オリジナルヴィンテージ



orb リメイクフレアデニム levi's×2 リバースドッキング



G-STAR RAW 5620 3Dスリム W90cm ストレッチ コーティング

367

GALLERY DEPT. フレアデニム 31



visvim 01 SLIM RAW MUD OD デニム 未使用 30×30

即購入大歓迎です!

定価5.3万 22ss JACOB COHEN ヤコブコーエン BARD

1〜2日以内には発送させていただきます。

【ROUGH AND RUGGED】SLIDE スライド デニムパンツ 藍



マリテフランソワジルボー シャトルパンツ インディゴ 未裾直 34M



ディーゼル IAKOP W33,L32

最後までご覧いただきありがとうございます(o^^o)♪

★BOBSON Lee 2点セット★

ご質問等あればコメント欄にお気軽にどうぞ♪

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある商品の中からご覧いただき有難う御座います(*ᴗˬᴗ)発送はなるべく即日対応させて頂きます!値下げ交渉に関しましては金額の提示をよろしくお願いします!ーーーーー*☼*ーーーーー*☼*ーーーーー商品名 : デニムブランド名 : 絡繰魂ーーーーー*☼*ーーーーー*☼*ーーーーー【商品詳細】 ●サイズ☆ 32 表記です。( 日本サイズメンズ M or L 程。詳細は実寸をご参照ください。)●実寸 (平置き)ウエスト・・・約41cm(82cm)総丈・・・約112cm(素人採寸の為、誤差についてはご容赦下さいませ。)●状態多少の使用感はありますがとても良いです!これからも長く履いていただけると思います!【ご注意】・古着にご理解の無い方、状態に特に敏感な方のご購入はご遠慮下さい。・反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。・イメージと違ったなどの理由での返品はお受けできませんのでご了承ください。・サイズの大幅な記載間違い以外のサイズが合わなかったなどの評価下げはご遠慮ください。他にもリーバイス ヌーディージーンズ EVISUジーンズ ラングラー ダブルアールエル ヤヌーク GAP A.P.C 桃太郎ジーンズ KURO EDWIN DIESEL Lee JACOB COHЁN KIDILLなどの商品を出品予定!367即購入大歓迎です!1〜2日以内には発送させていただきます。最後までご覧いただきありがとうございます(o^^o)♪ご質問等あればコメント欄にお気軽にどうぞ♪

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Tomo さん専用ディースクエアード デニムアメリカ製RRL US NAVYデニムトラウザーズLevi’s 646 オリジナル 70’soff-white ペイントデニムksubiデニムパンツオシュコシュ ツナギ デニム ジーンズ ワッペン タトゥー 所ジョージsupreme デニム ルーズフィット サイズ34 ジョーダン 1 ダンクCarhartt(カーハート)デニムLevi’s リーバイス 201xx W32L36 米国製【⭐️PAUL SMITH❣️RED EAR⭐️】名作 デニム ジーンズ ポールスミス