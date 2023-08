【ブランド】 patagonia パタゴニア

【スタイル】 プルオーバー

【カラー】ブルー

【素材】 写真参照

◎20【patagonia 】スナップt パタゴニア 青 アウトドア

【サイズ表記】 レディースM

・着丈 約59センチ

・身幅 約48センチ

【着用感】 レディースM

【コンディション】 USED

【特徴】

・ニカラグア製

・POLARTEC 素材

アウトドアシーンはもちろん、ストリートでも活躍してくれます。

#ヴィンテージ

#VINTAGE

#総柄 #菅田将暉

#ストリート系 #ボーイッシュ #ユニセックス#ビッグシルエット#オーバーサイズ#スポーツミックス#ゆるダボ#古着男子#古着女子#ふるじょ#アメカジ #パタゴニア #patagonia #フリース #ベターセーター #アウトドア #山ガール

◆誠実、スムーズなお取引を心がけますのでよろしくお願い致します。

質問などあればお気軽にどうぞ。

発送は匿名配送で行います。

指定の発送方法以外にご希望がある場合は購入前にコメントお願い致します。

商品の撮影はiPhoneで加工無しで行っております。

目立つ傷や汚れも掲載します。写真でご確認ください。

USED商品にご理解ある方の購入をお待ちしております。

他にもVINTAGE、スポーツミックス、90's 、アメカジ、古着、多数出品していますのでよろしければご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ブランド】 patagonia パタゴニア【スタイル】 プルオーバー【カラー】ブルー 【素材】 写真参照【サイズ表記】 レディースM ・着丈 約59センチ・身幅 約48センチ【着用感】 レディースM【コンディション】 USED【特徴】・ニカラグア製・POLARTEC 素材アウトドアシーンはもちろん、ストリートでも活躍してくれます。#ヴィンテージ#VINTAGE #総柄 #菅田将暉#ストリート系 #ボーイッシュ #ユニセックス#ビッグシルエット#オーバーサイズ#スポーツミックス#ゆるダボ#古着男子#古着女子#ふるじょ#アメカジ #パタゴニア #patagonia #フリース #ベターセーター #アウトドア #山ガール◆誠実、スムーズなお取引を心がけますのでよろしくお願い致します。質問などあればお気軽にどうぞ。発送は匿名配送で行います。指定の発送方法以外にご希望がある場合は購入前にコメントお願い致します。商品の撮影はiPhoneで加工無しで行っております。目立つ傷や汚れも掲載します。写真でご確認ください。USED商品にご理解ある方の購入をお待ちしております。他にもVINTAGE、スポーツミックス、90's 、アメカジ、古着、多数出品していますのでよろしければご覧下さい。

