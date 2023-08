♡ブランド/ステューシー

ヒステリックグラマー Tシャツ 半袖 メンズ レディース



JAPANESE FOX MASK TEE 日本限定

♡カラー/ブラック

(色は映りの具合などで多少の違いが

あるかもしれませんがご了承下さいませ♡

♡サイズ/L

≪平置き寸法≫

●トップス、アウター(単位cm)

肩幅 約49

着丈 約72

身幅 約52

袖丈 約22

☆素人採寸になります。

若干の誤差は、ご了承ください。

素材/コットン100%

☆商品の状態説明☆

ステューシー、大人気ライン、シャドーマンの半袖Tシャツでございます☆

お色も定番のブラックでボトムス も合わせてやすくて重宝いたします^o^

【AA】使用感あまり感じません。

汚れ等もございません。

※写真にてご確認ください

♦フォロー割引き、まとめ割引きできますので、お気軽にコメントください。

☆疑問点があればコメントお待ちしております❣️

◆他のフリマサイトにも出品しております。在庫のご確認お願い致します^ ^

☆受け取り評価後のクレームは対応しかねますので、しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします❣️

※こちらの不備などによる場合は、返品対応をとらせていただきます

☆評価後は対応できかねますので、何かございましたら評価前に連絡ください⭐️

☆保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。

☆商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございますので予めご了承ください。

☆中古品、ヴィンテージにご理解のある方のみお願いします‼️

☆神経質だと思っている方は未使用品(タグ付き商品など)または新品もございますのでそちらがおすすめです。

☆不明な点、気になる点ございましたらお気軽に、ご質問下さいませ( ◠‿◠ )

最後までご覧頂きありがとうございます(・ω・)♡♡

ID:J0013002

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

