本店は スタンダードカリフォルニア　Tシャツ　ディズニーコラボ　ミッキーマウス　スタカリ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

スタンダードカリフォルニアのディズニーコラボTシャツはです。
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フロントにはシーズンテーマ、バックにはStandard Californiaロゴを染み込み着色抜染プリント。
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ボディは柔らかく滑らかな肌触りのオリジナル丸胴ボディです。
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『Disney × SD Clap Your Hands T』
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COLOR : White
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SIZE ： M
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MATERIAL ： Cotton 100%
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【サイズ詳細】
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M ：肩幅 46cm、 身幅 53cm、着丈 69cm、袖丈 21cm
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※洗いをかけてありますので物により若干の差がございます。
■試着のみ■BIBI GRANT PUMP パンプ 半袖 ブラック 黒 LL
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|スタンダードカリフォルニア
|商品の状態
|新品、未使用
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スタンダードカリフォルニアのディズニーコラボTシャツはです。フロントにはシーズンテーマ、バックにはStandard Californiaロゴを染み込み着色抜染プリント。ボディは柔らかく滑らかな肌触りのオリジナル丸胴ボディです。『Disney × SD Clap Your Hands T』COLOR : White SIZE ： M MATERIAL ： Cotton 100%【サイズ詳細】M ：肩幅 46cm、 身幅 53cm、着丈 69cm、袖丈 21cm※洗いをかけてありますので物により若干の差がございます。
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|スタンダードカリフォルニア
|商品の状態
|新品、未使用