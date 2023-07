高級品市場 NEW TDS574 BALANCE 27cm MS574TDT スニーカー

◼️ New Balance TOKYO DESIGN STUDIO / ニューバランストウキョウデザインスタジオ / TDS 574 / MS574TDT

◼️ SIZE : US9(27cm)

◼️状態 : 新品未使用 箱は輸送時の傷以外ありません。

即日SOLD OUTでした。

◼️安心のらくらくメルカリ便発送

◼️商品状態は写真をご覧いただき、追加確認もお気軽に仰ってください。

アッパーは、ティップ(つま先)・サドル(甲)・フォクシング(かかと)の構造を基本とするニューバランス 574 のクラ シックなデザインコードをそのままに、ダブル・エッジ(かかと部分を含めた靴全周の縁周り)にドレスシューズに用いられる コバ(エッジ)のデザインディティールを採用。更にサイドの N ロゴを大胆に取り外し、ニューバランス・フットウェアの 常識を自由に飛び越えた、ニュートラルでモダンなルックスに仕上げました。ソールには、伊 VibramR社と今回のモデルの 為に共同開発した新型のシャークソールを採用。その大胆で現代的なルックスだけでなく、すべての都市生活者がオール コンディションで快適な着用感を得られるよう、優れた防滑性とクッション性を発揮します。

※Vibram 社製シャークソール

この情勢で金欠の為出品します。

スニーカー、ファッション好きな方へぜし!

●即購入OKです

●一方的な返品・クレームは受け付けかねます。予めご了承くださいませ。

●ご購入確定後、48時間以内にご入金お願いします。

●必ず上記に了承いただける方のみ、ご入札ください。

#FOG

#パーカー

#エッセンシャルズ

#fearofgod

#TheMarathonClothing

#LIMI feu×WIND AND SEA

#WIND AND SEA

#Y's LIMI few

#Comme des Garçons

#YOHJI YAMAMOTO

#川久保玲

#ヨウジヤマモト

#AURALEE

#オーラリー

#steaven alan

#EN ROUTE

#コモリ

#COMOLI

#YOKE

#NEW BALANCE

#ニューバランス

#DESCENTE PAUSE

#doublet

#kiit

#キート

#sacai

#hyke

#ハイク

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

