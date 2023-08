【日本製】 Hands of creation ドットプリントシャツ シャツ/ブラウス(七分/長袖)

先月購入後は試着程度で

herlipto Cotton-blend Voile Sheer Shirt

新品同様綺麗です☺︎

素材タグはカットしましたが

さらっとした綿麻でハリのある生地

ゆっくり大きめで素敵なシルエットです☺︎

商品説明

Hands of creation

dot print バンドカラーチュニックシャツ

material : 綿87%麻13%

color : ブラック xキナリ

price: 17,380 (tax in)

ゴワゴワしない滑らかさのあるコットンリネンのチュニックシャツです。ドット柄が可愛らしく一枚でもオシャレ見えするデザインです。前より後ろの着丈がやや長めです。チュニック丈でヒップも隠れる長さです。

サイズ:FREE

着丈前:75cm、後ろ83cm

身幅:66cm

肩幅:58cm

そで丈:47.5cm

アームホール幅:21.5cm

袖口幅:11.3cm

------------------------------

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジャーナルスタンダードラックス 商品の状態 未使用に近い

先月購入後は試着程度で新品同様綺麗です☺︎素材タグはカットしましたがさらっとした綿麻でハリのある生地ゆっくり大きめで素敵なシルエットです☺︎商品説明Hands of creationdot print バンドカラーチュニックシャツ material : 綿87%麻13%color : ブラック xキナリprice: 17,380 (tax in)ゴワゴワしない滑らかさのあるコットンリネンのチュニックシャツです。ドット柄が可愛らしく一枚でもオシャレ見えするデザインです。前より後ろの着丈がやや長めです。チュニック丈でヒップも隠れる長さです。サイズ:FREE着丈前:75cm、後ろ83cm身幅:66cm肩幅:58cmそで丈:47.5cmアームホール幅:21.5cm袖口幅:11.3cm------------------------------fog linen work フォグCLASKA クラスカnestRobe ネストローブhomspun ホームスパンevam eva エヴァムエヴァmizuiro-ind ミズイロインドPlantation プランテーションLisette リゼッタR&D.M.Co- オールドマンズテーラーjournal standard luxe ナチュリラ ナチュランクロワッサン 私の部屋LEE 雅姫 伊藤まさこ婦人画報 天然生活B-Shop ビショップくるみの木 夏椿 大橋歩岡尾美代子

