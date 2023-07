非常に高い品質 VALENTINO 正規 ヴァレンティノ Tシャツ スタッズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

正規 VALENTINO ヴァレンティノ STUDS ロックスタッズ クルーネック Tシャツ カットソー 黒 M

PV3MG10I46M

◻︎サイズ

肩幅 46cm

身幅 50cm

着丈 69cm

袖丈 19cm

◻︎状態

正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

