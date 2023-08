激安通販 ウエストリボン 【最終値下げ】リブニット セットアップ (グレージュ) Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Charume

リラックスと女性らしさを兼ね備え、

大人の色香をプラスしたリブニットセットアップ

着心地を叶えつつ、デザインの効いた

自然な立体感のあるジャガード生地

シンプルなデザインながらも

Iラインでスリム効果

横のスリットで脚長効果

同素材のウエストリボンが

こなれたアクセントにもなり

スタイルアップも叶えてくれる

セットアップはもちろん

それぞれに着回しが楽しめる

ユーティリティなアイテムです

定価16500円

■Color / 2色展開

・グレージュ

■Size

フリーサイズ

■平置き寸法

・トップス

着丈 :約66cm

肩幅 :約38cm

身幅 :約45cm

・ボトム

着丈 :約92cm

裾幅 :約25cm

股上 :約25cm

股下 :約67cm

ワタリ:約23cm

ウエスト :約27cm

・ウェストリボン

長さ:182cm

太さ:4cm

■生地感・仕様

・スリットあり

・ウエストゴム

・リブニット素材

・ウェストリボン付き

■素材

レーヨン63%

ナイロン37%

【Model :162cm】

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

