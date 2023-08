1980年代のランニングシューズを復刻させたいという想いから生まれたのが、

このAtlantic STARS(アトランティックスターズ)。

80年代の独特な色使いと形にこだわりぬいたシューズブランドです。

創業地はイタリアのトスカーナ州Fucecchio(フチェッキオ)にある老舗の靴工場。

Finest Shoes Srl のCristiano Mortelli氏とGian Luca Zucchelli氏によって、創設されました。

100% Made in Italyにこだわった職人たちが、ひとつひとつオールハンドメイドで作りだし、その品質は最高峰。

イタリア人デザイナーによる独特なカラーリングにより、他を寄せ付けないノスタルジックかつポップなデザインとなっています。

ビブラムソールとインソールは厚手のものを起用し、履くだけで4cm底上げ効果が得られる優れもの。

足が長く見えるので、パンツのシルエットをより美しく見せることができるのです。

さらに、職人の技術により長時間履いていても疲れにくく、快適なスニーカー。

ストレスを感じさせせない極上の履き心地を体感できますよ。

2STAR RUDE レッツバブル SPEND PHILIPPE MODEL OFF-WHITE VETEMENTS Y-3 wtw DEUS EX MACHINA Ron Herman RHC BAYFLOW AKM 1PIU1UGUALE3 wjk シビリア PELLE MORBIDA aniari ycisei バーニーズ ニューヨーク LEON Safari OCEANS mark&lona好きの方にお勧めです。

新品 未使用 正規品

サイズ ⭐ 26cm (EUR 41)

カラー ⭐ レッド

イタリア製 Made in Italy

#イタリア製SHOES41

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

素材···スエード

カラー···レッド

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アトランティックスターズ 商品の状態 新品、未使用

1980年代のランニングシューズを復刻させたいという想いから生まれたのが、このAtlantic STARS(アトランティックスターズ)。80年代の独特な色使いと形にこだわりぬいたシューズブランドです。創業地はイタリアのトスカーナ州Fucecchio(フチェッキオ)にある老舗の靴工場。Finest Shoes Srl のCristiano Mortelli氏とGian Luca Zucchelli氏によって、創設されました。100% Made in Italyにこだわった職人たちが、ひとつひとつオールハンドメイドで作りだし、その品質は最高峰。イタリア人デザイナーによる独特なカラーリングにより、他を寄せ付けないノスタルジックかつポップなデザインとなっています。ビブラムソールとインソールは厚手のものを起用し、履くだけで4cm底上げ効果が得られる優れもの。足が長く見えるので、パンツのシルエットをより美しく見せることができるのです。さらに、職人の技術により長時間履いていても疲れにくく、快適なスニーカー。ストレスを感じさせせない極上の履き心地を体感できますよ。

新品 未使用 正規品サイズ ⭐ 26cm (EUR 41) カラー ⭐ レッドイタリア製 Made in Italyスニーカー型···ローカット履き口···紐柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント素材···スエードカラー···レッド

