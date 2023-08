※即購入不可

※購入希望の場合はコメントお願い致します。

ご覧頂き、誠にありがとうございます。

お互いが満足するお取引遂行のため、プロフお目通し頂ければ幸いです。

■商品説明

Eggスタジオ 数量限定品

シリアルナンバー付き

商品内容:人物本体+台座+専用彩箱+運輸専用箱+正規品記念カード

素材: 樹脂 +PU 手作リ 完成品

商品サイズ:W30*D37*H41cm

商品重量:約15kg

商品状態:新品未使用(発送前に商品の状態を確認するために開けて検査することがあります。気になるの方をご遠慮ください。)

・梱包は厳重に行います。

・海外製品ですので初期傷や汚れがある場合があります。海外からの郵送により外箱に少々凹みがみられます。

・ガレージキットは、造形や塗装が美しい、高級感がありますが、素材の性質上、耐衝撃性が弱いため、万が一配達中に破損が生じた場合は購入者様の方で修復して頂く型になります。

・手作業で作られた為、細かい部分の処理は完璧ではない場合があります。神経質な方や気になる方、完璧を求める方は、トラブル防止の為、購入をご遠慮くださいませ。

ガレージキット

フィギュア

ワーコレ

ハイクオリティ

ペイント

悟空

改造

ゼノ

ゼノバース

FES

フィギュア

ガレキ

ガレージキット

1番くじ

一番くじ

スタチュー

造形天下一武道会

カードダス

サイヤ人 Super Saiyan 破壊神 ビルス

鳥山 明 akira toriyama スーパーサイヤ人4

デスクトップリアルマッコイ ダメージ

孫悟空 少年期 亀仙流 初期 Ver1.87

ドラゴンボールギャルズ 17号 18号 チチ

セル セルJr. セルジュニア ドラゴンボール

DRAGON BALL

ドラゴンボール 超

ドラゴンボール GT

ドラゴンボール改

ドラゴンボールヒーロ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※即購入不可※購入希望の場合はコメントお願い致します。ご覧頂き、誠にありがとうございます。お互いが満足するお取引遂行のため、プロフお目通し頂ければ幸いです。■商品説明 Eggスタジオ 数量限定品 シリアルナンバー付き商品内容:人物本体+台座+専用彩箱+運輸専用箱+正規品記念カード素材: 樹脂 +PU 手作リ 完成品商品サイズ:W30*D37*H41cm商品重量:約15kg商品状態:新品未使用(発送前に商品の状態を確認するために開けて検査することがあります。気になるの方をご遠慮ください。)・梱包は厳重に行います。・海外製品ですので初期傷や汚れがある場合があります。海外からの郵送により外箱に少々凹みがみられます。・ガレージキットは、造形や塗装が美しい、高級感がありますが、素材の性質上、耐衝撃性が弱いため、万が一配達中に破損が生じた場合は購入者様の方で修復して頂く型になります。 ・手作業で作られた為、細かい部分の処理は完璧ではない場合があります。神経質な方や気になる方、完璧を求める方は、トラブル防止の為、購入をご遠慮くださいませ。ガレージキットフィギュアワーコレ ハイクオリティ ペイント 悟空改造 ゼノ ゼノバース FES フィギュア ガレキ ガレージキット 1番くじ 一番くじ スタチュー造形天下一武道会 カードダスサイヤ人 Super Saiyan 破壊神 ビルス鳥山 明 akira toriyama スーパーサイヤ人4デスクトップリアルマッコイ ダメージ孫悟空 少年期 亀仙流 初期 Ver1.87ドラゴンボールギャルズ 17号 18号 チチセル セルJr. セルジュニア ドラゴンボール DRAGON BALL ドラゴンボール 超 ドラゴンボール GT ドラゴンボール改 ドラゴンボールヒーロ

