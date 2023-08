04115170410J0634

ブランド :イタリア製 Milior for TALISMANO ミリオール for タリスマノ by ビッグエムワン 正規品

サイズ :48(Lサイズ)

モデル :フロント3ボタン留めブークレ生地ブレザー

着丈 :78cm

身幅 :56cm

肩幅 :51cm

袖丈 :63cm

素材 :表地 ウール 70% ナイロン 16% レーヨン 14% 胴裏 ポリエステル 袖裏 キュプラ

色 :グレー × ネップ柄

特徴 : イタリアMilior社製ブークレ加工生地仕様 ノッチドラペル ラペル幅9cm フロント3ボタン留め 左胸、腹部左右パッチポケット 袖口3ボタン 背抜き 内側右胸フラップ付きボタン留めポケット、左胸ポケット 最高級ブークレ生地を仕様しており、生地感は素晴らしく、ソフトタッチのもので、袖通しはとてもしやすく、着心地はとても柔らかく、着用感は極上の逸品です!!肩パッドは入っておらず、ナチュラルなショルダーを演出。クラシカルなカントリースタイルテイストにハンド仕上げのような仕立てにてつくられたもので、Vゾーンとボタンの配置はとてもバランスが良く、飽きの来ないデザインとなっており、末永くお召し頂けるアイテムです。こちらのアイテムは衣装撮影にて使用した後に使わずに保管していたものです。新古品とお考え下さいませ。

状態 :こちらのお品物は 未使用保管品・店頭展示品・新古品 の状態のものとなります。

通常ですとご入金頂きましてから2~3日以内には届くものと思われますが、まれに1週間以上遠方の方(沖縄や島嶼部)で時間がかかる時が御座います。土、日は配送いたしかねます。金曜日ご入金頂いた方で、月曜日配送となることがございます。ご了承くださいませ。

※ いきなりの購入はお控えください。購入前に必ず一度ご連絡いただきますようお願いいたします。

今回はアクセス頂きまして誠にありがとうございました。ほかにも素晴らしいアイテムを出品させて頂いております。よろしかったらご覧くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

