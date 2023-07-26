正規品販売！ 【海洋堂】海のエジプト展 カプセル フィギュア未開封 その他

2009年6月27日から9月23日の3ヶ月間限定で公開されていた、海のエジプト展の公式カプセルフィギュアのカプセル未開封11個‼️コンプリートセット‼️

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個人の自宅保管品につき経年劣化など未開封ですので確認出来ません。写真のものが全てですのでご理解の上ご購入お願いします。

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コンプリートセットのため、商品の分割（バラ売り）は行いません。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

2009年6月27日から9月23日の3ヶ月間限定で公開されていた、海のエジプト展の公式カプセルフィギュアのカプセル未開封11個‼️コンプリートセット‼️造形制作：海洋堂フィギュア種類···コレクションフィギュア １．豊穣の神ハピ ２．プトレマイオスのファラオ像 ３．プトレマイオスの王妃像 ４．香炉 ５．オシリス・カノポス壺 ６．プトレマイオス１世のコイン，クレオパトラ７世のコイン ７．ウラエウス形護符，ウジャト形ビーズ ８．海底探査中のダイバーとプトレマイオス１２世のスフィンクス ９．ハピ神像と向かい合うダイバー 10．カエサリオン像の頭部／スノードーム 11．オシリス・カノポス壺／スノードーム 個人の自宅保管品につき経年劣化など未開封ですので確認出来ません。写真のものが全てですのでご理解の上ご購入お願いします。コンプリートセットのため、商品の分割（バラ売り）は行いません。#フィギュア#ガチャ#カプセルトイ#模型#生物#動物#生物フィギュア#動物フィギュア海ののエジプト展 公式グッズ海洋堂 ガチャガチャ

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