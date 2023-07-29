一番の AQUOS sense6 シルバー スマートフォン本体

AQUOS sense6 シルバー 今年1月に購入しましたが、まだ以前の携帯電話が使えるので、出品致します。SIMは入ってないです。

ASUS ROG PHONE ZS600KL 128GB simフリー・GL版

#スマホ

魔燐翔鈴様専用。 nubia RedMagic

#AQUOS

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

AQUOS sense6 シルバー 今年1月に購入しましたが、まだ以前の携帯電話が使えるので、出品致します。SIMは入ってないです。#スマホ#AQUOS

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