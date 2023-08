気質アップ VALENZA バレンザ　新品　未使用　レディース　長袖　トップス Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

【ブランド】

《katsurakemeko 様専用です》

VALENZA home

PLEATS PLEASE カットソー



シアー スリット ニット UNITED ARROWS

【サイズ】

レアなロゴメタルボタン♡ラールフローレン コットンカットソー Tシャツ ボーダー

42

BurberryLondon バーバリーレディーストップス

着丈68cm

4624. 新品タグ付き エムズグレイシー カメリア ニット 40

身幅51cm

【まとめ売り】セントジェームズ ウェッソン ボーダーシャツ

袖丈53cm

DECOLLETE BLOUSE MUSE de Deuxieme Classe

※多少の誤差はご了承下さい。

Spick &Span別注【Le Minor/ルミノア】 ROBE ⭐︎ピンク



TOGA PULLAカットソー



Le minor ボーダーロングTシャツ

【素材】

ドゥロワー

アクリル49%

see-through powernet 総柄 民族

レーヨン43%

ルイヴィトン チャーム付き 七部丈 レア コットンTシャツ



超特価 ★TOGAトーガ Silkete jersey L/S 変形カットソー



2022SS◆新品マーガレットハウエルのコットンジャージカットソー

購入したまま、大事に保管していたため、タグ付きです。

Little $uzie 2021fw 【1番人気カラー】

柔らかい素材で着ると気持ち良いかと思います。

希少!Chloe クロエ バナナプリントカットソー Made in France

胸元がキラキラ光ってきれいです。

美品 イッセイミヤケ プリーツプリーズ プリーツカットソー Tシャツ トップス



新品タグ付2023 yori ショートボーダーカットソー オレンジ 外村久美子



【ASTRAET】アストラット♡フライス フリル コンビスリーブカットソー

カラー···ブラック

REO•͈Ꙫ•͈ プロフ必読様確認用☆

袖丈···長袖

コムデギャルソン ロングTシャツ ブラック 花モチーフ コムコム AD2012

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

LEONARD 40size 夏物 カットソー 7分袖

ネック···Uネック

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

【ブランド】VALENZA home【サイズ】42着丈68cm 身幅51cm袖丈53cm※多少の誤差はご了承下さい。【素材】アクリル49%レーヨン43%購入したまま、大事に保管していたため、タグ付きです。柔らかい素材で着ると気持ち良いかと思います。胸元がキラキラ光ってきれいです。カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Uネック

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE ロングスリーブカットソーACT N°1 トップスkana様BUDDiiS ツアーTシャツ3枚セット新品タグ 未着 ESCADA エスカーダ お洒落な総柄長袖 Tシャツ カットソーMARINE SERRE moon top