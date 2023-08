【数々のアワードを受賞】 maxell BIV-R521 1TB 動作品 ブルーレイレコーダー

maxell BIV-R521 2013年製

3D: 3D対応有

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

Ad−DVD種類: Blu−ray

Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録

BDXL対応有

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

DVD記録面方式: 片面2層記録

HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599G

HDMI端子数(新): 1

NETFLIX: NO NETFLIX

color: BLACK

イーサネット端子有

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

メモリカード対応種類: SDXC

同時録画チューナ: デジタル/デジタル

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

媒体種類: HDD

録/再タイプ: 録再両用タイプ

電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE

電源タイプ: ACタイプ

互換リモコンRC-R3 操作説明プレート付

取扱説明書はHPからダウンロード可能

#マクセル

#maxell

HDD容量···1TB

同時録画可能番組数···2番組

BS4K···非対応

UltraHDBlu-ray···再生不可

マクセルブルーレイレコーダーです。

ハードディスク 1TB に交換しています。メンテ品を購入しました。ivdrをBDにダビング完了しましたので、出品します。作動OKです。代替えリモコン付属、カードは内部に装着しています。内部分解、部品交換、差し替えなどある為、封印シールしています。基本的にはNCNRでお願いいたします。

商品の情報 ブランド マクセル 商品の状態 やや傷や汚れあり

