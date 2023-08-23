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【数々のアワードを受賞】 maxell BIV-R521 1TB 動作品 ブルーレイレコーダー

商品の説明

maxell BIV-R521　2013年製
ブルーレイディスクレコーダー　DMR-2X301 ブラック

《大容量1TB仕様☆2番組同時録画》東芝 ブルーレイレコーダー DBR-W507
3D: 3D対応有
【4/11(火)発送】Panasonic ブルーレイ DMR-BRZ1020
4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK
東芝 REGZAブルーレイ DBR-T1008
4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE
AQUOS Blu-ray 2B-C10DT1
Ad−DVD種類: Blu−ray
Panasonic DMR-SW2010 2016年製
Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録
SHARP AQUOS BD-T2600　HDDは新品3TB増量交換
BDXL対応有
SONY ブルーレイディスクBDZ-ET1000
BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ
専用　Panasonic ブルーレイレコーダー DMR-BW550 2020年製
DVD記録面方式: 片面2層記録
W録国産 SONY ブルーRレコーダー BDZ-L95 HDD1TB換装 完動品
HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599G
SHARP BD-W1500 BLACK 新品未開封品
HDMI端子数(新): 1
クラス最高BD-T3800/三番組同録可/3TB/純リモ付/完動品/ドラ丸まと丸
NETFLIX: NO NETFLIX
Panasonic DMR-BRW520 BLACK
color: BLACK
SONY BDZ-FT1000 レコーダー
イーサネット端子有
パナソニック HDD/7チューナー ブルーレイレコーダー DMR-BX2030
スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD
シャープ AQUOS ブルーレイレコーダー BD-NW520
メモリカード対応種類: SDXC
シャープ 500GB 1チューナー ブルーレイレコーダー BD-S520
同時録画チューナ: デジタル/デジタル
最強新品HDD1TB！美品！W録！静音！SONY BDZ-RX50
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有
ORION オリオン 23インチ 液晶テレビ 23V型 TV
媒体種類: HDD
パナソニックブルーレイレコーダー　DMR-BWT650(13年製)
録/再タイプ: 録再両用タイプ
パナソニック 2TB 7チューナー ブルーレイレコーダー DMR-BRX2000
電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE
SONY BDZ-ZW1700 BLACK
電源タイプ: ACタイプ
プレステージモデル！超美品！1TB！W録！SONY X BDZ-X95

2022 東芝HDD＆ブルーレイディスクレコーダー DBR-T2010
互換リモコンRC-R3　操作説明プレート付
SONY BDZ-EW1200 HDDレコーダー Blu-rayプレイヤー
取扱説明書はHPからダウンロード可能
東芝/REGZA DBR-Z510【動作品】HDD:500GB

Makoto様専用です!即発送!アクオス2B-C05BW1ブルーレイレコーダー
#マクセル
【綺麗】SONY/ソニー ブルーレイレコーダー BDZ-EW1100
#maxell
P即発送!パナソニックDMR-BRW520ブルーレイレコーダー

macotto様専用★TOSHIBA ブルーレイレコーダー DBR-Z520
HDD容量···1TB
maxell BIV-R521 1TB 動作品
同時録画可能番組数···2番組
TOSHIBA REGZA DBR-T101 ブルーレイレコーダー
BS4K···非対応
BD-NW520/実動18年製/二番組同録可/純リモ付/ドラ丸まと丸/コンパクト
UltraHDBlu-ray···再生不可
ブルーレイディスクレコーダー　DMR-2X301 ブラック
マクセルブルーレイレコーダーです。
《大容量1TB仕様☆2番組同時録画》東芝 ブルーレイレコーダー DBR-W507
ハードディスク 1TB に交換しています。メンテ品を購入しました。ivdrをBDにダビング完了しましたので、出品します。作動OKです。代替えリモコン付属、カードは内部に装着しています。内部分解、部品交換、差し替えなどある為、封印シールしています。基本的にはNCNRでお願いいたします。

【4/11(火)発送】Panasonic ブルーレイ DMR-BRZ1020

商品の情報

ブランドマクセル
商品の状態やや傷や汚れあり

東芝 REGZAブルーレイ DBR-T1008

AQUOS Blu-ray 2B-C10DT1

Panasonic DMR-SW2010 2016年製
maxell BIV-R521　2013年製3D: 3D対応有4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: 片面4層記録BDXL対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDVD記録面方式: 片面2層記録HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599GHDMI端子数(新): 1NETFLIX: NO NETFLIXcolor: BLACKイーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCDメモリカード対応種類: SDXC同時録画チューナ: デジタル/デジタル地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有媒体種類: HDD録/再タイプ: 録再両用タイプ電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE電源タイプ: ACタイプ互換リモコンRC-R3　操作説明プレート付取扱説明書はHPからダウンロード可能#マクセル#maxellHDD容量···1TB同時録画可能番組数···2番組BS4K···非対応UltraHDBlu-ray···再生不可マクセルブルーレイレコーダーです。ハードディスク 1TB に交換しています。メンテ品を購入しました。ivdrをBDにダビング完了しましたので、出品します。作動OKです。代替えリモコン付属、カードは内部に装着しています。内部分解、部品交換、差し替えなどある為、封印シールしています。基本的にはNCNRでお願いいたします。

商品の情報

ブランドマクセル
商品の状態やや傷や汚れあり

【数々のアワードを受賞】 maxell BIV-R521 1TB 動作品 ブルーレイレコーダー

9分钟前

【数々のアワードを受賞】 maxell BIV-R521 1TB 動作品 ブルーレイレコーダー

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