最高の品質の Canon用TAMRON SP24-70F2.8DI VC USD(A007E) レンズ(ズーム)

TAMRON タムロン 大口径標準ズームレンズ SP 24-70mm F2.8 Di VC USD キヤノン用 フルサイズ対応 A007E

Canonの大三元が高くて悩んでいる方、カメラは大きい方が強くてカッコイイ人にはオススメのレンズです。

写りも良く手ぶれ補正も付いています。

海外のレビュアーがCanonのLレンズと比較してこちらを選んでいたため購入しました。とても満足出来る一本でした。ブランドはLには劣りますが機能やコスパを求める方にオススメです

■外観

リングゴム部に多少の汚れ?劣化?など多少使用感はありますが大きなキズは見当たりません。

新品で購入し、落としたりぶつけたりもありません。

■光学

新品購入時からケンコーのレンズフィルターzetaを付けています。自然混入の微細な塵が見受けられますが、テスト撮影しても写りに影響は確認できません。

■動作

動作確認済みで問題ありません。Canonの大三元には無い手ぶれ補正もしっかり効きます。

■付属品

写真に写っているものが全てです。

カメラ側のカバーがタムロン純正ではなくCanonの蓋になっています。

被写体側のレンズカバーは多少使用感スレがありますが動作や保護性能には問題無いと思います

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): 標準ズームレンズ

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント

一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用

交換レンズタイプ: ズームレンズ

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

#タムロン

#TAMRON

マウント···キヤノンEFマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

焦点距離(ワイド側)···18mm~70mm未満

焦点距離(テレ側)···70mm~100mm未満

開放F値···2.5~3.0未満

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド タムロン 商品の状態 やや傷や汚れあり

