海外最新 PLUSH Stussy TEE M 白 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明
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Stussy PLUSH TEE 白 M
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新品未使用品
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Stussy店舗にて購入
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サイズ M
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ステューシー
|商品の状態
|新品、未使用
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商品の説明Stussy PLUSH TEE 白 M新品未使用品Stussy店舗にて購入サイズ M着丈73.7cm身幅54.6cm- スクリーンプリント グラフィック- リブ編みの襟- ユニセックス- ラージフィット- 100% コットン- インポート#BlackEyePatch#ブラックアイパッチ#supreme#シュプリーム#stussy#ステューシー#beams#ビームス#夏物#tee#tシャツ
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ステューシー
|商品の状態
|新品、未使用