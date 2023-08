FORD

サンダーバード

ブリキの古い外車のミニカー

サイズ[約]

全長33cm

車幅12cm

高さ9cm

製造 MADE IN JAPAN

古い物になりますので、ご理解いただけるお方のみお願いいたします。

神経質なお方のご購入はお控えくださいませ。

#アメ車

#旧車

#フォード

#ミニカー

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

