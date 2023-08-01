【今日の超目玉】 新品未開封2023最新スポットクーラー 移動式ポータブルエアコン 冷房 6〜8畳 扇風機

2023年最新モデルのポータブルクーラーが登場！工事不要で設置でき、窓や壁面に取り付ける窓用エアコンやルームエアコンが置けない場所でも使用可能です。

バートル 2023年 最新モデル‼︎ ファン＋バッテリーセット‼︎ エコバック付き‼︎

【パワフルな冷風・1台で3役】冷風・除湿・送風の3機能を搭載する家庭用のスポットクーラーです。冷房能力は2.0~2.34kW、真夏の日本で冷え冷えな過ごしやすい空間づくりに欠かせないものとなっています。また、ポータブルクーラーは1日30Lの除湿機能を搭載しており、湿度が高くて蒸し暑い日や、洗濯物を部屋干ししたい雨の日にあると便利です。扇風機やサーキュレーターの代わりとして、部屋の換気にも便利。

スポットエアクーラー SC-T2017WH WHITE

【工事不要で簡単設置】ポータブルエアコンは壁穴も室外機も不要、窓枠のサッシに差し込めば、手軽に設置できるため、届いたその日からすぐにご使用頂けます！また、付属の排熱ダクトと窓枠パネルで室外に熱を逃がせば、より効率よく空間を冷やすことができるでしょう。付属の窓パネルは、対応する窓の高さは91~125cmです。排気ダクト長さは約24-150cmです。

dyson HP 02 WS フィルター新品

【高温・多湿以外排水不要のノンドレン式】スポットエアコンは、本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式を採用しており、頻繁に排水する必要がない。ただし、高温や湿度が高い場所での使用はドレン水がたまりやすくなるため、ご注意ください。その場合に排水口または排水ホースにて水を排出してください。

ダイソン ホット＆クール AM09 2020年製

【いろんな場所で使える】移動式エアコンは工事不要で手軽に設置できるため、エアコンが設置できない部屋・火を使うと気温が上がるキッチン・熱がこもりやすいガレージや作業場・子供部屋などでの活用にも便利です。大きさは約幅30×奥行き30×高さ70cmで、重さ約21kg。4輪のキャスターや手持ちもついているので、持ち運びや収納時にもスムーズに移動できます。

ナショナル 扇風機 F-25FE 昭和レトロ

付属品一覧

ダイソンHP03 SX-3 Hot&cool 空気清浄機能付きファンヒーター

ダクトエンド*1

バートル2023年空調服 AC360バッテリー AC 371グリーン

排気ダクト*1

BALMUDA GreenfanJapan EGF-1500-WG バルミューダ

排気ノズル*1

値下げ‼️扇風機 ノスタルジック スリーアップ

ドレンホース*1

未使用新品 IRIS KCF-SDC182T-W WHITE

リモコン*1

タニザワ 重松製作所 電動ファン付き呼吸保護具 ST#271 ⅠⅤ 粉塵マスク

日本語取扱説明書*1

バートルエアークラフト 17v 3点セット

窓パネル2枚・ネジセット*3

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

2023年最新モデルのポータブルクーラーが登場！工事不要で設置でき、窓や壁面に取り付ける窓用エアコンやルームエアコンが置けない場所でも使用可能です。【パワフルな冷風・1台で3役】冷風・除湿・送風の3機能を搭載する家庭用のスポットクーラーです。冷房能力は2.0~2.34kW、真夏の日本で冷え冷えな過ごしやすい空間づくりに欠かせないものとなっています。また、ポータブルクーラーは1日30Lの除湿機能を搭載しており、湿度が高くて蒸し暑い日や、洗濯物を部屋干ししたい雨の日にあると便利です。扇風機やサーキュレーターの代わりとして、部屋の換気にも便利。【工事不要で簡単設置】ポータブルエアコンは壁穴も室外機も不要、窓枠のサッシに差し込めば、手軽に設置できるため、届いたその日からすぐにご使用頂けます！また、付属の排熱ダクトと窓枠パネルで室外に熱を逃がせば、より効率よく空間を冷やすことができるでしょう。付属の窓パネルは、対応する窓の高さは91~125cmです。排気ダクト長さは約24-150cmです。【高温・多湿以外排水不要のノンドレン式】スポットエアコンは、本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式を採用しており、頻繁に排水する必要がない。ただし、高温や湿度が高い場所での使用はドレン水がたまりやすくなるため、ご注意ください。その場合に排水口または排水ホースにて水を排出してください。【いろんな場所で使える】移動式エアコンは工事不要で手軽に設置できるため、エアコンが設置できない部屋・火を使うと気温が上がるキッチン・熱がこもりやすいガレージや作業場・子供部屋などでの活用にも便利です。大きさは約幅30×奥行き30×高さ70cmで、重さ約21kg。4輪のキャスターや手持ちもついているので、持ち運びや収納時にもスムーズに移動できます。付属品一覧ダクトエンド*1排気ダクト*1排気ノズル*1ドレンホース*1リモコン*1日本語取扱説明書*1窓パネル2枚・ネジセット*3

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

松風 扇風機 ナショナル[新品、未使用、未開封] シーリングファン オーデリック WF 247dyson ダイソン ホット&クール am05 希少カラーニッケル リモコン付きバートル2023 最新モデル 空調服 19V バッテリー＆ファンセット レッド「室外機」日立 白くまくん RAS-D28K 10畳 2020年製扇風機 羽根なし タワーファン 静音 スリム 首振り リモコン付き 風量10段階新品未開封2023最新スポットクーラー 移動式ポータブルエアコン 冷房 6〜8畳