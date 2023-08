最も優遇の 【希少デザイン】アベイシングエイプ Tシャツ 白 黒 デカロゴ 美品 XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

✩挨拶✩

こんにちは、Atelier(アトリエ)と申します!

こちらでは直接足を運び、

入荷した厳選な古着を取り扱っております!

✅不定期でシークレットセールを開催中✅

商品にいいねをしてくれている方限定で

シークレットセールを開催しています!

気になる商品がありましたら

”いいね”をしてお待ちください!

================

↓他の厳選古着はこちらから↓

→#セレクトショップAtelier

================

✩ブランド✩

A・BATHIMG APE

✩寸法・サイズ✩

肩幅:49

身幅:54

着丈:73

袖丈:24

サイズ:XL

✩状態・見た目✩

目立つ傷汚れ等はありません。

古着という事をご理解頂いた上でご検討よろしくお願いします。

✩その他✩

上記以外で、もしご質問などあれば

遠慮なくお申し付け下さい!!

==================

超激レアアイテムはこちらから見れます

→#セレクトショップAtelier

==================

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

