【お1人様1点限り】 ikkuna/suzuki takayuki sleeveless dress その他

ikkuna/suzuki takayuki sleeveless dress スリーブレスドレス(定価39,600円)

20SSにて即完売した人気アイテムなので、探している方も多いかと思います。

素材感やシルエットも含め素晴らしい商品なのでオススメです。

ikkuna/suzuki takayuki sleeveless dress

状態は数回程度の着用なので、中古としては良好な方かと思います。

こちらのカラーは即完売でしたので、この価格は早い者勝ちです。

品番:201023D

カラー:Blue

素材:Linen 100%

サイズ:1(身幅51cm 着丈119cm)

※写真は実物になりますので、そちらをご参考下さい。

"メーカー説明"

上質な麻素材を贅沢に使用した、ノースリーブタイプのワンピースドレスです。

薄手のフレンチリネン素材を使っておりますので、着ていただくごとに、生地が柔らかく馴染み、美しい風合いになっていきます。

1枚でさらりと着ていただいでも良いですし、前を開けていただいて羽織っていただいても印象深いアイテムです。

後ろ身頃のディティールなど細部にこだわりが見られ、春夏のワードローブの主役ワンピースとして活躍してくれる一着です。

※生地染め、もしくは製品染めの為、多少色味の振れやムラが出る場合がございます。

こちらはEdwina Horl Ohta Dulcamara Yaeca Comoli等を取り扱う1LDK Nest Robe かぐれなどのショップにて販売している正規品となります。

他にもおすすめ商品を出品していますので是非ご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スズキタカユキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

