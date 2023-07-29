柔らかい サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g リング

商品名：サファイヤダイヤリング

⭐︎様専用 blanciris ボリュート リング 12号

リングの一番広い部の幅：19mm弱

断捨離セール！HERMES【シルバー キャンディ リング】ターコイズ☆

センターサファイヤ：2.155ct

お値下げしました！ティファニーダイヤリング 7.5号

サイドのサファイヤ：0.51ct

カルティエ ラブリング ピンクゴールド サイズ51 / 11号

ダイヤのキャラット：1.37ct

カオル KAORU ダイヤモンドリング ステップカット？

重さ：15g

Tiffany ティファニー ミルグレイン

金属：プラチナ900

【早いもの勝ち】Cartier トリニティリング 49 0 4274 L 750

サイズ：13号

新品 K18 ダイヤリング 0.32ct ハート&キュービット

付属：ケース

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サファイヤのテリはかなりいいです。

サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g

ダイヤもクリアできらきら高級です。

GUCCI ダブルG キーリング 14号 アラベスク エングレービングエッジ

金属部分に小傷はありますが、目立ちません。

L0828◇LEGAN ピンキーリング 6号 K18

全体的にもきれいです。

K10 ピンキーリング

もちろん本物です。

PT950タンザナイト0,67ctダイヤ0,30ctリング

購入時の定価は90万円くらいでした。

JUSTIN DAVIS ジャスティン デイビス SRJ695 S 9号

万が一にもございませんが、偽物の場合はもちろん

k18 クリソプレーズ リング 11号

返品をお受けいたします。

エルメス スカーフリング Hカデナ ゴールド グリーン 21号 保存袋付



早いもの勝ち ココシュニックVリング 3号 ダイヤモンド

発送はレターパックプラスを使用します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品名：サファイヤダイヤリング リングの一番広い部の幅：19mm弱 センターサファイヤ：2.155ct サイドのサファイヤ：0.51ct ダイヤのキャラット：1.37ct 重さ：15g 金属：プラチナ900 サイズ：13号 付属：ケースサファイヤのテリはかなりいいです。ダイヤもクリアできらきら高級です。金属部分に小傷はありますが、目立ちません。全体的にもきれいです。もちろん本物です。購入時の定価は90万円くらいでした。万が一にもございませんが、偽物の場合はもちろん返品をお受けいたします。発送はレターパックプラスを使用します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

御専用。K18 大粒オパール ビンテージリングhirotaka ヒロタカ リング結婚指輪 11号 pt900 造幣局マークありpt900 プラチナ Vライン ダイヤモンド エタニティリング 0.1ctPt900 ダイヤモンドリング D0.30ct サイズ6.5号 プラチナ 指輪Pt900 ムーンストーンリングK18 ダイヤ リング8.8号ティファニー コインエッジ リング シルバー ヴィンテージ J231025