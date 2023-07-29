www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
商品名：サファイヤダイヤリング
⭐︎様専用 blanciris ボリュート リング 12号
リングの一番広い部の幅：19mm弱
断捨離セール！HERMES【シルバー キャンディ リング】ターコイズ☆
センターサファイヤ：2.155ct
お値下げしました！ティファニーダイヤリング 7.5号
サイドのサファイヤ：0.51ct
カルティエ ラブリング ピンクゴールド サイズ51 / 11号
ダイヤのキャラット：1.37ct
カオル KAORU ダイヤモンドリング ステップカット？
重さ：15g
Tiffany ティファニー ミルグレイン
金属：プラチナ900
【早いもの勝ち】Cartier トリニティリング 49 0 4274 L 750
サイズ：13号
新品 K18 ダイヤリング 0.32ct ハート&キュービット
付属：ケース
ルイヴィトン M65456 シャンゼリゼ リング メンズ レディース ブランド
【24時間以内発送】エルメス ムーブアッシュリング HERMES
サファイヤのテリはかなりいいです。
サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g
ダイヤもクリアできらきら高級です。
GUCCI ダブルG キーリング 14号 アラベスク エングレービングエッジ
金属部分に小傷はありますが、目立ちません。
L0828◇LEGAN ピンキーリング 6号 K18
全体的にもきれいです。
K10 ピンキーリング
もちろん本物です。
PT950タンザナイト0,67ctダイヤ0,30ctリング
購入時の定価は90万円くらいでした。
JUSTIN DAVIS ジャスティン デイビス SRJ695 S 9号
万が一にもございませんが、偽物の場合はもちろん
k18 クリソプレーズ リング 11号
返品をお受けいたします。
エルメス スカーフリング Hカデナ ゴールド グリーン 21号 保存袋付
早いもの勝ち ココシュニックVリング 3号 ダイヤモンド
発送はレターパックプラスを使用します。
御専用。K18 大粒オパール ビンテージリング
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
hirotaka ヒロタカ リング
結婚指輪 11号 pt900 造幣局マークあり
pt900 プラチナ Vライン ダイヤモンド エタニティリング 0.1ct
Pt900 ダイヤモンドリング D0.30ct サイズ6.5号 プラチナ 指輪
Pt900 ムーンストーンリング
K18 ダイヤ リング8.8号
ティファニー コインエッジ リング シルバー ヴィンテージ J231025
商品名：サファイヤダイヤリング リングの一番広い部の幅：19mm弱 センターサファイヤ：2.155ct サイドのサファイヤ：0.51ct ダイヤのキャラット：1.37ct 重さ：15g 金属：プラチナ900 サイズ：13号 付属：ケースサファイヤのテリはかなりいいです。ダイヤもクリアできらきら高級です。金属部分に小傷はありますが、目立ちません。全体的にもきれいです。もちろん本物です。購入時の定価は90万円くらいでした。万が一にもございませんが、偽物の場合はもちろん返品をお受けいたします。発送はレターパックプラスを使用します。
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
柔らかい サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g リング
375
22分钟前
柔らかい サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g リング
¥
203,000
¥
93,380
(税込) 送料込み
4
14
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
アクセサリー
リング
サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
ffb4e4fe53
1859
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
柔らかい サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g リング
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥121,600
¥55,936
Cartier カルティエ スリーカラートリニティリング３連 750 59
¥55,000
¥29,700
ルビー ダイヤモンド リング
¥11,000
¥9,350
【希少】Christian Dior 白 ホワイト シェル ハート シェルリング
¥19,300
¥14,475
アーカー ホワイトナイトファインリング 5号 ピンキーリング
¥100,000
¥46,000
Sunny様専用タサキTASAKIのリング ２点
¥38,000
¥21,660
値下げ☆ヴァンドームアオヤマ ヴァンドーム青山 プラチナリング3号
¥26,000
¥14,560
もふう！様専用
¥110,000
¥50,600
大粒ルビー リング 4.4ct.
¥20,000
¥11,200
Vivienne Westwood アーマーリング (3日限定値下げ)
¥100,000
¥46,000
銀座ダイヤモンドシライシ #9
¥11,200
¥9,520
ete K18YG レイヤード チェーンリング エテ アクセサリー リング エテ
¥78,980
¥41,859
ダイヤモンド ダイヤ1.0ct リング 指輪 K18
¥114,880
¥52,845
俄 ハーフエタニティ ピンクゴールド ダイヤモンド
¥55,980
¥30,229
アメジスト ダイヤ リング 指輪 K18
¥12,222
¥10,389
203 jewelry Stella Ring Type3
¥39,000
¥22,230
Pt950 ダイヤモンド リング 6号 プラチナ デザインリング
¥10,700
¥9,095
ジャスティンデイビス バンドリング シルバー925 9号
¥19,990
¥14,993
スターボーン ブルーアンバー シルバーリング
¥128,000
¥58,880
GSTV 18金ロシアンダイヤリング
¥15,500
¥11,625
Hirotaka Gossamer ピンキーリング ダイヤモンド k10ゴールド
¥20,000
¥11,200
エルメス ボリードポーチ ベビーライン
¥16,800
¥12,600
未使用に近い Anya Hindmarch アニヤハインドマーチ 長財布 レザー
¥48,700
¥26,785
TIFFANY&Co. ティファニー T ワイヤーフープ ピアス
¥11,600
¥9,860
新品未使用袋付きcoachコーチ長財布ストラップ付き
¥10,000
¥8,500
1/43 スカイライン GT-R
¥15,000
¥12,750
CREEK ANGLER'S DEVICE Tシャツ
ホーム
柔らかい サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g リング
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.