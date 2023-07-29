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柔らかい サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g リング

商品の説明

商品名：サファイヤダイヤリング
⭐︎様専用　blanciris ボリュート　リング　12号
　リングの一番広い部の幅：19mm弱
断捨離セール！HERMES【シルバー キャンディ リング】ターコイズ☆
　センターサファイヤ：2.155ct
お値下げしました！ティファニーダイヤリング　7.5号
　サイドのサファイヤ：0.51ct
カルティエ　ラブリング　ピンクゴールド　サイズ51 / 11号
　ダイヤのキャラット：1.37ct
カオル　KAORU　ダイヤモンドリング　ステップカット？
　重さ：15g
Tiffany ティファニー　ミルグレイン
　金属：プラチナ900
【早いもの勝ち】Cartier トリニティリング 49 0 4274 L 750
　サイズ：13号
新品 K18 ダイヤリング 0.32ct ハート&キュービット
　付属：ケース
ルイヴィトン M65456 シャンゼリゼ リング メンズ レディース ブランド

【24時間以内発送】エルメス ムーブアッシュリング HERMES
サファイヤのテリはかなりいいです。
サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g
ダイヤもクリアできらきら高級です。
GUCCI ダブルG キーリング 14号 アラベスク エングレービングエッジ
金属部分に小傷はありますが、目立ちません。
L0828◇LEGAN　ピンキーリング　6号　K18
全体的にもきれいです。
K10 ピンキーリング
もちろん本物です。
PT950タンザナイト0,67ctダイヤ0,30ctリング
購入時の定価は90万円くらいでした。
JUSTIN DAVIS ジャスティン デイビス　SRJ695 S 9号
万が一にもございませんが、偽物の場合はもちろん
k18 クリソプレーズ リング　11号
返品をお受けいたします。
エルメス　スカーフリング　Hカデナ　ゴールド　グリーン　21号　保存袋付

早いもの勝ち　ココシュニックVリング　3号　ダイヤモンド
発送はレターパックプラスを使用します。

御専用。K18 大粒オパール　ビンテージリング

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

hirotaka ヒロタカ　リング

結婚指輪　11号　pt900 造幣局マークあり

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Pt900　ダイヤモンドリング　D0.30ct　 サイズ6.5号　プラチナ　指輪

Pt900 ムーンストーンリング

K18 ダイヤ　リング8.8号

ティファニー コインエッジ リング シルバー ヴィンテージ J231025
商品名：サファイヤダイヤリング　リングの一番広い部の幅：19mm弱　センターサファイヤ：2.155ct　サイドのサファイヤ：0.51ct　ダイヤのキャラット：1.37ct　重さ：15g　金属：プラチナ900　サイズ：13号　付属：ケースサファイヤのテリはかなりいいです。ダイヤもクリアできらきら高級です。金属部分に小傷はありますが、目立ちません。全体的にもきれいです。もちろん本物です。購入時の定価は90万円くらいでした。万が一にもございませんが、偽物の場合はもちろん返品をお受けいたします。発送はレターパックプラスを使用します。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

柔らかい サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g リング

22分钟前

柔らかい サファイヤ ダイヤ リング Pt900 プラチナ 2ct超 1.37ct 15g リング

¥203,000 ¥93,380

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ffb4e4fe53

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