【初回限定】 輝土師まこと様専用…ミナ直筆サイン入り2Lサイズ写真…MINA…TWICE…23 アイドル

輝土師まこと様専用の商品…

ミナ直筆サイン入り2Lサイズフォト…

MINA…

新品…極美品…撮影時のみ開封…

約127mm×179mm…サイズ

フォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…

証明書も一緒にお届け致します。

値下げは出来ません…即購入で構いません。

ミナ

日本出身のアイドル。

韓国の女性アイドルグループ・TWICEのメンバー。

JYPエンターテインメント所属。

アメリカテキサス州サンアントニオ生まれ、

兵庫県西宮市育ち。

本名は名井 南。

生年月日: 1997年3月24日 (年齢 25歳)

出生地: アメリカ合衆国 テキサス州 サン・アントニオ

身長: 163 cm

こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。

ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…

複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

輝土師まこと様専用の商品…ミナ直筆サイン入り2Lサイズフォト…MINA…新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。ミナ日本出身のアイドル。韓国の女性アイドルグループ・TWICEのメンバー。JYPエンターテインメント所属。アメリカテキサス州サンアントニオ生まれ、兵庫県西宮市育ち。本名は名井 南。生年月日: 1997年3月24日 (年齢 25歳)出生地: アメリカ合衆国 テキサス州 サン・アントニオ身長: 163 cmこちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

