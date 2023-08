品質一番の ★Frank&Eileen★EILEEN コットンボイルオーバーサイズシャツ 黒 シャツ/ブラウス(七分/長袖)

ご覧頂きありがとうございます。

#Maria★【即購入OK】のレディースウェア一覧はこちら

■サイズ S(日本サイズはLくらいです)

肩幅 約44cm

身幅 約53.5cm

袖丈 約60.5cm

着丈 約72cm

(平置き、素人採寸ですので誤差はご容赦くださいませ)

■素材 綿100%

■色 黒

目立った汚れなどの見当たらないきれいなお品です。

※自宅保管ですので気にされる方はご遠慮下さい。

※返品はお受けできませんのでお写真、コメントなどでご確認の上購入をお願いいたします。

☆フォロー割はじめました☆

フォローしていただいた方は割引いたします。

コメント欄にてお知らせ下さい。価格変更致します。

購入されたあとでは適用できません。

3000円以上 100円引き

5000円以上 200円引き

10000円以上 300円引き

✳︎注意事項

コメントをいただいている方よりも、先に購入ボタンを押された方が優先となります。

L230623

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フランクアンドアイリーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

